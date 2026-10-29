Alerta en México por Clima Adverso: Afectaciones en Todo el País por Estos Sistemas

Toda la República Mexicana enfrentará este jueves un clima adverso —marcado por lluvias de distinta intensidad— debido a la presencia de varios fenómenos meteorológicos, como la tormenta tropical Vance que sigue en aguas del océano Pacífico.

La Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió en un comunicado que habrá precipitaciones en prácticamente todo el país, incluida la Ciudad de México (CDMX), por lo que exhortó a la ciudadanía a redoblar las acciones preventivas.

Lluvias ocasionadas por Vance

En primera instancia, dio a conocer que Vance interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Esa situación, sumada a la inestabilidad del aire, originará lluvias intensas en Sinaloa; muy fuertes en Nayarit, Durango y Baja California Sur, así como rachas de viento significativo y oleaje elevado en las franjas costeras de dichos estados y de Jalisco.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 06:00 horas de este jueves, la tormenta tropical se ubicó a 300 km al suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 310 km al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 11 km/h, precisó.

Todo el país con precipitaciones

Pero además, la CNPC indicó que, según los pronósticos del SMN, la presencia de canales de baja presión al interior del país y el constante flujo de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, generarán lluvias de distinta intensidad:

Lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua y Coahuila.

Lluvias fuertes en Sonora, Nuevo León y Jalisco.

Intervalos de chubascos en Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas en Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México.

Riesgos y recomendaciones

La dependencia indicó que las precipitaciones pueden ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas.

Por ello, recomendó a la población evitar cruzar corrientes de agua, cañadas o vialidades inundadas, ya sea a pie o en vehículo, así como mantenerse alejada de laderas inestables y cauces de ríos.

También aconsejó revisar techos, coladeras y drenajes para facilitar el desalojo del agua de lluvia, además de asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes rachas de viento.

Durante las tormentas eléctricas, indicó que es importante resguardarse en un lugar seguro y desconectar los aparatos eléctricos cuando no represente un riesgo.

Además, sugirió preparar una mochila de emergencia con un botiquín de primeros auxilios y documentos importantes protegidos en bolsas impermeables.

SPB