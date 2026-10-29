Pronóstico del tiempo

Alerta en México por Clima Adverso: Afectaciones en Todo el País por Estos Sistemas

Autoridades de protección civil llaman a la ciudadanía a redoblar las acciones preventivas por el pronóstico de lluvias este jueves

Lluvia en Toluca, Estado de México, el 9 de octubre 2026.Lluvia en Toluca, Estado de México, el 9 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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