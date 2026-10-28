Se Aproxima Frente Frío 4 a México: Lista de Estados Afectados Con Temperaturas de -5 Grados
El sistema frontal ingresará por el noroeste del territorio nacional
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la aproximación del frente frío número 4 a México, que provocará un descenso de las temperaturas en el noroeste del país, con mínimas de hasta -5 grados en tres estados.
De acuerdo con el organismo, durante el sábado y domingo, el sistema frontal se aproximará e ingresará al noroeste del territorio nacional, integrado por Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Su interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas de viento, descenso de temperatura y lluvias fuertes a muy fuertes en esa región.
En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se establecerá sobre el occidente del país. Este sistema favorecerá condiciones atmosféricas estables y una disminución en la probabilidad de lluvias en la mayor parte de México.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
¿Dónde lloverá?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California y Sonora.
Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
¿Donde lloverá?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California y Sonora.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur y Chihuahua.
Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.