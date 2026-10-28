Movilidad

¿Vuelve el Doble No Circula 29 de Octubre? Así la Restricción con la Muy Mala Calidad del Aire

La CAMe ya tiene bien definido quién no circula en CDMX y Edomex este jueves 29 de octubre 2026, en vísperas del Día de Muertos

Regresa el Doble Hoy No Circula jueves 29 de octubre 2026 restricción por muy mala calidad del aire en CDMX y EdomexVarios carros no pueden transitar en CDMX y Edomex los jueves. Foto: Cuartoscuro

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