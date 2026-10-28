¿Vuelve el Doble No Circula 29 de Octubre? Así la Restricción con la Muy Mala Calidad del Aire

La muy mala calidad del aire permea en la Zona Metropolitana del Valle de México y debido a que es latente la posibilidad de que se active la fase 1 de Contingencia Ambiental, checa si regresa el Doble Hoy No Circula este jueves 29 de octubre 2026 en CDMX y Edomex y cómo aplica la restricción vehicular.

Ya tiene más de un mes desde la última vez que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia en CDMX y el Estado de México. Desde entonces, la calidad del aire mejoró considerablemente, hasta ahora que parece empeorar en vísperas de las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es muy mala debido a la presencia de ozono. Esto vuelve muy probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente y ponga en riesgo a la población.

La mala calidad del aire se reportó durante la tarde del miércoles. Foto: Aire CDMX

Aún así, las autoridades no ven la necesidad de activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que durante el quinto jueves del mes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del jueves 29 de octubre 2026.

Hoy No Circula 29 de octubre 2026: Qué carros y placas no salen por restricción

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 29 de octubre 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante el segundo lunes del mes:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado verde .

Autos con terminación de placas 1 y 2 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Ya que hasta el momento se encuentra suspendido el Doble Hoy No Circula jueves 29 de octubre 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex.

AO