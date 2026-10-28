¿Dónde Hay Bloqueos Hoy en CDMX? Así Evitas Cierres en Insurgentes y Centro Histórico

Dos organizaciones realizarán manifestaciones este miércoles en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

Aquí te informamos cuáles son las zonas exactas de las protestas, para que consideres alternativas viales que te eviten complicaciones por los bloqueos.

También puedes seguir todos los canales de N+ para enterarte sobre las demás manifestaciones previstas para este día, así como la situación en carreteras de acceso a la capital mexicana y del transporte público.

Protesta de jubilados en la CDMX hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, hoy se realizarán dos protestas en la mañana.

La primera ocurrirá a las 09:00 horas, cuando la Alianza Nacional de Jubilados se traslade a la Secretaría de Energía, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 20, en la colonia Roma Norte.

Lo anterior para exigir respeto a los derechos adquiridos, eliminación de la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional, incremento anual de las pensiones.

Además de servicios médicos dignos con medicamentos e insumos suficientes, así como certeza jurídica y el fin de las liquidaciones y descensos de nivel.

En apoyo se prevé la participación de Asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex, Asociación Nacional de Jubilados, Petroleros Unidos por México, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera, A.C., Fraternidad de Petroleros de Confianza Jubilados, A.C, Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C. y Jubilados Petroleros de Confianza.

Ante las afectaciones en las inmediaciones, se recomienda como alternativas viales Avenida Chapultepec, Avenida Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc y los ejes 2 y 3 Poniente.

Manifestación en el Centro Histórico

Más tarde, a las 11:00 horas, comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en avenida José María Pino Suárez número 2, en la colonia Centro Histórico, también en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes exigirán la libertad de todas las personas a quienes consideran injustamente presas y en defensa de la autonomía y el territorio de los pueblos originarios.

De acuerdo con los datos de la agenda, los pobladores llevarán a cabo la pinta de una manta colectiva.

La SSC no descartó la afectación de vialidades durante la manifestación, ante lo cual podrían usarse como rutas alternas Isabel la Católica, Eje 1 Oriente, el Eje Central Lázaro Cárdenas y Circuito Interior.

SPB