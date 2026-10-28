Movilidad

¿Dónde Hay Bloqueos Hoy en CDMX? Así Evitas Cierres en Insurgentes y Centro Histórico

Organizaciones se movilizan este miércoles en la alcaldía Cuauhtémoc para exigir atención a diversas demandas

Marcha de trabajadores jubilados de Pemex, CFE y otras dependencias el 21 de octubre 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de trabajadores jubilados de Pemex, CFE y otras dependencias el 21 de octubre 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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