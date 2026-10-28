Lista de Carreteras con Bloqueos Hoy 28 de Octubre 2026: ¿Dónde Hay Cierres, Según Capufe y GN?

Si tienes previsto viajar por alguna carretera de México este miércoles, revisa las condiciones de tu ruta antes de comenzar tu recorrido.

De acuerdo con la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay bloqueos, accidentes y fallas mecánicas que ocasionan reducciones de carriles, cierres parciales o filas de vehículos.

Para evitar contratiempos, diariamente en N+ te compartimos información sobre las incidencias viales reportadas por las autoridades viales, con el propósito de que puedas anticipar posibles retrasos y considerar otras rutas si es necesario.

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy?

De acuerdo con las autoridades viales hay afectaciones en las siguientes autopistas del país:

1:00 horas: Continúa la reducción de carriles en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del km 171, con dirección a Acayucan, debido a la atención de un tractocamión con falla mecánica.

1:06 horas: Se restablece la circulación en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, a la altura del km 288, con dirección a Córdoba, luego de que fue atendido el accidente.

3:28 horas: Se registra reducción de carriles en la autopista Gómez Palacio-Corralitos, a la altura del km 113, con dirección a Corralitos, debido a la atención de un choque.

7:11 horas: Se registra reducción de carriles en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 43, con dirección a la Ciudad de México, debido a un accidente por alcance en el que se vieron involucrados un tractocamión, un camión de carga, una vagoneta y un automóvil.

7:49 horas: Se normaliza la circulación en la autopista Hermosillo-Magdalena, a la altura del km 21, con dirección a Hermosillo.

10:23 horas: La circulación permanece cerrada en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 48, con dirección a Querétaro, mientras los servicios periciales atienden un accidente.

10:34 horas: Se reanudó el tránsito en la autopista México-Puebla, en el km 101, con dirección a la Ciudad de México; sin embargo, la circulación continúa de manera parcial debido a que el personal sigue trabajando en la atención de un automóvil incendiado.

11:36 horas: La autopista México-Puebla presenta reducción de carriles en el kilómetro 101, con dirección a la Ciudad de México, debido a las maniobras para retirar el vehículo accidentado.

FBPT