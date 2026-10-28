Movilidad

Lista de Carreteras con Bloqueos Hoy 28 de Octubre 2026: ¿Dónde Hay Cierres, Según Capufe y GN?

Accidentes, vehículos descompuestos y movilizaciones provocan afectaciones en distintos tramos

Afectaciones viales en Culiacán, Sinaloa.Transportistas bloquearon la avenida La Costera, en Culiacán, Sinaloa, el pasado 26 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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