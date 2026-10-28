¿Sigue Cierre en Reforma Hoy? Alternativa Vial al 'Show Run' de Checo Pérez

Este miércoles, Paseo de la Reforma tendrá afectaciones a la circulación por el Primer Show Run de la Escudería Cadillac F1 Team, exhibición en la que el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez conducirá un monoplaza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, habrá un dispositivo vial que se implementará en el tramo comprendido entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La exhibición está programada de las 10:00 a las 12:30 horas, como parte de las actividades previas al Gran Premio de México de Fórmula 1, que se disputará el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La circulación permanecerá cerrada en ambos sentidos de los carriles centrales de Paseo de la Reforma. Las restricciones también abarcarán los cruces de esta avenida entre Lieja y Río Rhin.

Alternativas viales por evento de Checo Pérez

Las principales zonas afectadas serán los alrededores de la Fuente de la Diana Cazadora y del Ángel de la Independencia, donde se prevé la concentración de asistentes para observar el recorrido del piloto mexicano.

Si necesitas circular por esta zona, considera las siguientes alternativas viales:

Circuito Interior.

Avenida Insurgentes.

Avenida Chapultepec.

Calle James Sullivan.

Calle Maestro Antonio Caso.

FBPT