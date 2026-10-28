Movilidad

¿Sigue Cierre en Reforma Hoy? Alternativa Vial al 'Show Run' de Checo Pérez

El evento de Cadillac rumbo al Gran Premio de México 2026 provocará restricciones viales

Paseo de la ReformaEste miércoles, habrá afectaciones viales en Paseo de la Reforma por el Show Run de Checho Pérez. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+