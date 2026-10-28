Seguridad

Operación Cisne Negro: Obras en el Penal Se Autorizaron Días Antes de Fuga del ‘Chapo’

Los trabajos que internos del Altiplano denunciaron se autorizaron previo al escape del líder del Cártel de Sinaloa. Esto y más es parte de lo que se puede ver en el documental

Trabajos de impermeabilización.Imagen de los trabajos de impermeabilización. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+