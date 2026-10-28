Operación Cisne Negro: Obras en el Penal Se Autorizaron Días Antes de Fuga del ‘Chapo’

El 11 de julio de 2015, cuando Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera se fugó del penal del Altiplano, a través de un túnel en la regadera de su celda, se llevaban a cabo trabajos en la zona de tratamientos especiales, donde estaba ubicada.

12 días antes de la fuga, diariamente 5 trabajadores, más un policía federal y un custodio del Altiplano, recorrieron los techos de tratamientos especiales para retirar la impermeabilización anterior y colocar un nuevo recubrimiento.

Al respecto, Mario Armando Ramírez Treviño 'X 20', del Cártel del Golfo, indicó en una entrevista en 2015: “Antier fue cuando más fuerte se oía. Ya se oyó casi en la nochecita, en la tardecita ya pardeando en la cena. La cena nos la dan entre 6 y 7 se oía mucho escándalo”.

En el video realizado por la Agencia de Investigación Criminal sostienen que los trabajos fueron para ocultar los ruidos de la construcción del túnel.

“En las semanas previas al día de la fuga, extrañamente se autorizó el trabajo de impermeabilización de solo el área que corresponde al techo de la celdas donde se encuentra la número 20, y que los trabajadores tardaron más de un mes en hacer un trabajo que llevaría una semana”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Operación 'Cisne Negro': Obras en el Altiplano Facilitaron Fuga del 'Chapo'

Las sospechas de los internos quedaron registradas en entrevistas posteriores a la fuga, como la realizada a José Bernabé Brisuela Meraz 'La Bestia', del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien indicó: “Y esa gente que estaba en el techo nomás se estaba haciendo tonta porque nomás estaba haciendo ruido para que nosotros pusiéramos atención en el techo y no en lo del taladro”.

Los trabajos estaban a cargo de la empresa TRADECO Infraestructura S.A. de C.V.

Penales federales firmó un contrato de obra pública, en poder de N+, por 7 millones de pesos. Los trabajos debían ejecutarse desde 2014, pero se desarrollaron hasta julio de 2015 debido a un embargo de la empresa TRADECO.

Héctor Beltrán Leyva ‘El H’, del Cártel Beltrán Leyva, señaló en otra entrevista: “Se escuchaba mucho ruido, me imagino que era para que no se escuchara acá abajo”.

En septiembre de 2014, diez meses antes de la fuga, Penales Federales firmó otro contrato por 550 millones de pesos con TAR-Tactical, S.A. de C.V. para la inhibición de señal de celulares en cuatro cárceles federales, incluyendo el Altiplano, el cual no funcionó el día de la fuga.

Esto se determinó en el video que realizó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tras la fuga.

“El sistema de bloqueo de señales de telefonía celular instalado en el centro penitenciario no funcionaba”.

Luego, en octubre de 2014 suscribieron dos contratos con la empresa BSD Security Systems S.A. de C.V. por 227 millones y 165 millones respectivamente para el mantenimiento y modernización del monitoreo de audio y video y el sistema de circuito cerrado de televisión de distintos penales, incluyendo el Altiplano.

BSD forma parte de un consorcio de empresas lideradas por los israelíes Samuel Avishay Neriya y Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, vinculados con el software Pegasus en el gobierno de Enrique Peña Nieto, según diversas investigaciones.

En agosto de 2026, el expresidente Peña Nieto fue grabado junto con Avishay Neriya en una boda en Italia.

En el juicio por la fuga de Joaquín Guzmán no se fincaron responsabilidades penales a funcionarios o particulares por estos contratos.

Con información de N+.

LECQ