Seguridad

Trabajadores del INVI CDMX Reclaman a Autoridades Falta de Protocolos de Seguridad

Denunciaron constantes amagos de organizaciones sociales que les exigen construir viviendas para sus agremiados

Trabajadores del INVI afuera de las oficinas.Trabajadores del INVI afuera de las oficinas en la CDMX. Foto: N+

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Protesta en INVI CDMX: trabajadores denuncian falta de protocolos de seguridad tras enfrentamiento con organizaciones.

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