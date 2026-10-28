Trabajadores del INVI CDMX Reclaman a Autoridades Falta de Protocolos de Seguridad

Integrantes de las organizaciones Calpulli A.C. y Colectivo Popular Che Guevara, que se dedican a gestionar viviendas en la alcaldía Tláhuac, bloquearon la tarde del lunes los accesos al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), en Iztacalco, y mantuvieron retenidos durante varias horas a trabajadores y personas que llegaron a realizar trámites.

Los inconformes reclamaban una mesa de atención para agilizar trámites y construcción de viviendas para sus agremiados. Hombres que se apostaron en las puertas no permitieron la salida de ninguna persona del edificio.

Cuando varios trabajadores intentaron salir, luego de horas retenidos, hubo un enfrentamiento.

Las organizaciones Calpulli A.C. y Colectivo Popular Che Guevara tomaron las instalaciones del INVI y las liberaron en las primeras horas del martes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Empleados del INVI Denuncian Agresiones por Agrupaciones Que Gestionan Viviendas

En respuesta, los trabajadores del INVI, así como el sindicato, se manifestaron para exigir condiciones de seguridad.

Un integrante del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Vivienda de la CDMX, señaló:

“Lo que no podemos permitir es que una organización nefasta venga y agreda a los trabajadores, eso no lo podemos permitir”.

El secretario de Vivienda y director del INVI, Inti Muñoz, intentó calmar los ánimos de los trabajadores:

“Hubo compañeros trabajadores agredidos y habrá consecuencias, habrá sanciones, habrá una denuncia por lo ocurrido. Vamos a corregir todo lo que se haya que corregir y esto no quedará así. ¡Viva el Instituto de Vivienda!, ¡Vivan sus trabajadores!”.

Denuncian que es constante que varias organizaciones les reclamen violentamente y los retengan. Acusaron que la directiva del INVI no actúa en consecuencia y que el instituto es rehén de organizaciones que invaden terrenos y exigen que les construyan viviendas para sus agremiados.

Con información de Fátima Monterrosa y Fernando Guillén.

LECQ