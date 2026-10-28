Sociedad

Costera Miguel Alemán, en Acapulco, Está Invadida por Vendedores Ambulantes

Las banquetas y accesos a playas y la zona hotelera permanecen bloqueados por vendedores de fruta y botanas, y artesanos

Puesto de artesanías en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero. Foto: N+Puesto de artesanías en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero. Foto: N+

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