Costera Miguel Alemán, en Acapulco, Está Invadida por Vendedores Ambulantes

La costera Miguel Alemán, principal avenida turística de Acapulco, Guerrero, desde hace décadas enfrenta la invasión de espacios públicos por vendedores informales y artesanos, que se han apoderado prácticamente de las banquetas.

En distintos puntos de la zona hotelera los accesos permanecen obstruidos y las banquetas son utilizadas por vendedores de alimentos, botanas y artesanías.

Miguel Álvarez García, dirigente de CANACO en Acapulco, habló de la aplicación de un plan de rescate de los espacios públicos.

"No podemos dar una imagen de invasión, de un tianguis permanente en las calles ¿no? Tenemos zonas muy bonitas y están invadidas. Entonces tendríamos que platicar con la autoridad para poder rescatar esos espacios, son plazas públicas".

La situación es compleja porque si bien la invasión de espacios afecta la imagen urbana de este destino turístico, también es cierto que estos vendedores llevan una vida ejerciendo su actividad comercial en la calle y creen que tienen derecho al trabajo, como dice Isabel.

"Claro, para mantener a nuestras familias, nuestros hijos, para que vayan a la escuela y todo eso, se necesita trabajar porque a una, a una edad como la mía, por decir, no en cualquier lugar puedo trabajar, ya de los 40 años ya no encuentras un empleo”.

Foto: N+

Para recuperar los espacios públicos, las autoridades realizan operativos para retirar a los comerciantes informales, sin embargo, el problema persiste.

Ramón Montiel Mejía, subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales del Ayuntamiento de Acapulco, dijo que se llevan operativos permanentes para reordenar la vía pública.

"También los hemos sensibilizado a ellos de que es importante que no estén obstruidos los pasos de la vialidad, que no esté obstruido el acceso a las playas".

El reto para las autoridades es mantener el orden, sin afectar a las familias que dependen de esta actividad comercial.

La recuperación de estos espacios no es tarea sencilla, se requiere vigilancia permanente, coordinación y acciones que permitan garantizar accesos y banquetas libres para residentes y turistas.

Con información de Isaac Flores

ICM