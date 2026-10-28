Sociedad

En Playa Cuyutlán, en Armería, Colima, Recurren a la Fe para Frenar a Vance

Los habitantes de esta comunidad sacaron la imagen de la Virgen del Mar para pedir protección ante las marejadas del ciclón

Afectaciones dejadas por Vance en la playa Paraíso en Armería, Colima. Foto: CuartoscuroAfectaciones dejadas por Vance en la playa Paraíso en Armería, Colima. Foto: Cuartoscuro

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