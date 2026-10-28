En Playa Cuyutlán, en Armería, Colima, Recurren a la Fe para Frenar a Vance

Habitantes de la playa Cuyutlán, en Armería, sacaron de la ermita la imagen de la Virgen del Mar y realizaron una procesión por el malecón hasta llegar a la orilla del mar, done le pidieron protección ante la intensidad del oleaje.

Y es que en esta comunidad vieron como las marejadas de la tormenta tropical Vance fueron colapsando y destruyendo sus negocios

Prestadores de servicios, como María Hortensia, pidieron a la virgen su intervención, ya que el trabajo y sustento de muchas familias construido a lo largo de décadas quedaron en escombros.

Pobladores de Cuyutlán hacen una procesión para pedir que paren los efectos de Vance. Foto: N+

Abel Estopín, guardavidas de playa Cuyutlán, señaló que fueron afectamos severamente por esta última tormenta tropical e hizo una solicitud a las autoridades.

“Quiero ser el portavoz para hacerle una petición de un apoyo económico, ya que en esta ocasión verdaderamente lo necesitamos de manera urgente, ya que viene la temporada de diciembre y sería para muchos empezar desde cero”.

Las marejadas de Vance arrancaron palmeras desde la raíz, formaron un cantil de casi 4 metros de altura y hay inmuebles en riesgo de colapsar.

A pesar de la destrucción de este ciclón tropical que sigue avanzando por el Pacífico, todos sus habitantes están a salvo y sin lesiones.

Con información de Bertha Reynoso

ICM