Sociedad

Lo Que Hay Detrás de los Memes Curi: de la Crítica Social al Ciberacoso

Se trata de expresiones de inconformidad con la autoridad, conflictos escolares y temas sensibles a partir de dibujos o caricaturas

Los jóvenes pueden usarlo como medio de expresión, pero puede devenir en acoso digital. Foto: Pixabay | IlustrativaLos jóvenes pueden usarlo como medio de expresión, pero puede devenir en acoso digital. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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