Lo Que Hay Detrás de los Memes Curi: de la Crítica Social al Ciberacoso

Los memes curi son dibujos similares a caricaturas que exageran situaciones o características de personas en redes sociales.

Alonso explica el origen de estos memes: “Es como una reinterpretación de algo que está en el espacio público; la interpretación más graciosa de algo que ya existe. Son digitales, pueden ser basados en cualquier cosa, ya sea una película, anime, series”.

En las escuelas, también se utilizan para ridiculizar a profesores y compañeros mediante dibujos exagerados e insultos, como explica Dante.

“Los memes curi son de profesores, como insultos hacia profesores por parte de los alumnos que se hacen en las facultades o en las escuelas; dibujos animados, más que nada, y pues un poquito exagerados”.

Natalia señala que “puede ser ofensivo, pero justamente, creo que ese es como el objetivo de este tipo de memes, que tocan temas muy sensibles".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Son los Memes 'Curi' y Cómo Pueden Convertirse en una Forma de Acoso Escolar?

Detrás de algunos curis hay inconformidad con la autoridad o conflictos entre compañeros. Alejandra Gómez, profesora y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, dice sobre este tema.

"Muchos de los contenidos de ciberacoso anteriormente fueron contenidos de las relaciones offline, o sea ya había un problema anterior y entonces como una forma de desquite, esto se lleva a los entornos sociodigitales".

La difusión de los curis también puede generar estigmas y consecuencias emocionales para quienes aparecen en estas publicaciones.

Sandra García, analista en prevención de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, afirma que se puede trasgredir el derecho de otra persona y convertirse en humillación.

"Cuando se transgrede el derecho de otra persona, cuando estamos acosando, humillando, porque incluso es una humillación a nivel público, a pesar de que están editadas en forma de caricatura, sigue siendo la persona la que está apareciendo. Esto se presenta normalmente a partir del quinto o sexto año de primaria, cuando ya tienen acceso a un dispositivo móvil que no está supervisado. Se incrementa en secundaria y preparatoria".

Para prevenirlos, se recomienda mantener privadas las cuentas, limitar la información personal y supervisar el uso de redes sociales entre menores. Además, el anonimato no impide que existan consecuencias administrativas o judiciales, expresa Sandra García.

"Todo caso de internet o toda cuenta o, por ejemplo, así sea anónima deja un rastro y ese rastro puede ser investigado por las autoridades correspondientes. Hay sanciones administrativas que se pueden implementar en este tipo de casos. Estas sanciones pueden extenderse también para padres de familia, dependiendo de la gravedad del asunto".

Los curis reflejan una forma de comunicarse entre los jóvenes, el límite está en no utilizar la libertad para humillar o lastimar a alguien desde el anonimato, enfatiza Alejandra Gómez, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación.

"Es como el medio que les queda a los jóvenes para expresar lo que son, lo que les gusta, para hacer una crítica social, y creo que no hay nada ahí que deba asustarnos, más bien creo que hay que enseñar a que hay otras herramientas para negociar lo que no me gusta y que no hay nada de malo con hacerlo".

Con información de Joseline Vilchis

ICM