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Rays Arrebatan el Título a Cerveceros: Remontan y Siguen Vivos en la Serie Mundial

Los Cerveceros acariciaban el primer título de su historia cuando Cooper Pratt conectó un jonrón en la duodécima entrada para ponerlos 3-2, pero los Rays remontaron con Jonny DeLuca y Ben Williamson

Rays TampaCon una agónica remontada en extra innings, los Rays derrotaron 4-3 a los Cerveceros y evitaron una barrida en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol. Foto: Reuters.

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