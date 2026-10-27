Deportes

'Checo' Pérez Presenta el Casco que Usará en México por sus 300 Grandes Premios en la F1

El diseño incorpora referencias prehispánicas y el número conmemorativo que acompañará al piloto tapatío durante su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez

Checo Pérez presenta casco para celebrar sus 300 Grandes Premios en F1El casco tiene una base blanca con detalles en negro y gris. Foto: Facebook Cadillac F1 Team
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