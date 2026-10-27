'Checo' Pérez Presenta el Casco que Usará en México por sus 300 Grandes Premios en la F1

Sergio 'Checo' Pérez presentó el casco que utilizará en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, una pieza especial con la que conmemorará sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1, frente a la afición mexicana.

El equipo Cadillac Formula 1 compartió el diseño este martes 27 de octubre en sus redes sociales, con el mensaje “Un hito histórico en casa”, en referencia a la marca que el piloto alcanzará durante el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El casco tiene una base blanca con detalles en negro y gris, además de gráficos inspirados en la cultura prehispánica de México. Entre sus elementos destaca el número 300, alusivo a la cifra de participaciones que Pérez alcanzará en la máxima categoría del automovilismo.

Durante la presentación, el mexicano explicó que participó en el desarrollo del diseño junto con General Motors y Cadillac. También expresó su preferencia por esta pieza frente a otros cascos que ha utilizado en Grandes Premios.

El Gran Premio de la Ciudad de México se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026 y representará la carrera número 300 de Pérez en la Fórmula 1. Según el comunicado del organizador, será el séptimo piloto en alcanzar esa cifra, después de Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton.

Pérez debutó en la categoría en 2011 con Sauber. Posteriormente compitió con McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, antes de incorporarse a Cadillac para la temporada 2026.

En su trayectoria acumula seis victorias, 39 podios y tres pole positions. Además, consiguió el subcampeonato mundial en 2023 con Red Bull.

Su participación en el Gran Premio de México también representa su regreso al circuito nacional después de no competir durante la temporada 2025. Ahora, el piloto afronta una nueva etapa con Cadillac, escudería que se incorporó a la Fórmula 1 en 2026.

Como parte de las actividades previas a la carrera, Pérez participará el miércoles 28 de octubre en una exhibición pública sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, de acuerdo con el anuncio oficial del Gran Premio.

PT