Seguridad

Detienen en Tampico a Mujer Vinculada a GOPES por Muerte de Ocho Personas en Nuevo Laredo

La detención se realizó en la zona centro de Tampico

Detienen en Tampico a Mujer Vinculada a GOPES por Muerte de Ocho Personas en Nuevo LaredoDetienen en Tampico a Mujer Vinculada a GOPES. Foto: FGJT

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Edith 'N' es detenida en Tampico por homicidio y más, vinculada a la muerte de ocho personas en 2019. La Fiscalía de Tamaulipas sigue el caso

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