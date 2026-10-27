Detienen en Tampico a Mujer Vinculada a GOPES por Muerte de Ocho Personas en Nuevo Laredo

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó sobre la detención de Edith 'N', investigada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.

La detención se realizó el 26 de octubre de 2026 en la zona centro de Tampico, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control, derivada de investigaciones realizadas en Nuevo Laredo.

De acuerdo con la Fiscalía, los delitos que se le imputan están relacionados con una investigación por la muerte de ocho personas ocurrida en septiembre de 2019.

Tras su detención, Edith 'N' quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

La Fiscalía estatal señaló que la detención se llevó a cabo en cumplimiento de un mandamiento judicial y conforme al debido proceso.

El caso también fue objeto de una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió la Recomendación por Violaciones Graves 173VG/2024 por hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2019 en Nuevo Laredo.

El organismo documentó violaciones graves a los derechos humanos de 17 personas, atribuidas a elementos del entonces Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), entre ellas el uso ilegítimo de la fuerza y actos de tortura contra tres víctimas.