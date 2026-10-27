Ofrecen Recompensa para Dar con Presunto Feminicida de Doctora en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ofrece recompensa de 350 mil pesos para quien proporcione datos verídicos que ayuden a localizar a Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto feminicida de la doctora Cristina Ramos Argüello.

Asimismo, la dependencia también dio a conocer que se ofrece la misma cantidad de dinero para localizar al padre del presunto homicida, el señor Lenin Yuri Córdova Santana, por aparente encubrimiento.

La doctora Cristina Ramos Argüello fue hallada sin vida en el fraccionamiento Santa Cecilia en Coatzacoalcos, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, municipio al que llegó para desempeñar sus labores médicas.

Tras confirmarse su fallecimiento, el cuerpo fue trasladado al municipio de Paso del Macho, sitio de donde era originaria y donde amigos, familiares y colegas velaron sus restos y, finalmente, le dieron el último adiós con la exigencia de justicia y que el responsable pague por el crimen.