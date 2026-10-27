Seguridad

Ofrecen Recompensa para Dar con Presunto Feminicida de Doctora en Veracruz

Lenin Salvador Córdova Pérez y su padre Lenin Yuri Córdova Santana, son buscados por las autoridades tras el hecho de violencia ocurrido contra la médico cirujana Cristina Ramos Argüello

Ofrecen Recompensa para Dar con Presunto Feminicida de Doctora en VeracruzEl presunto responsable del feminicidio y su padre no han sido localizados, por lo cual, la FGE ofreció una recompensa para ubicarlos. Foto: FGE

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Justicia para Cristina Ramos: La FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por datos que lleven al presunto feminicida Lenin Salvador Córdova Pérez. La comunidad exige respuestas.

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