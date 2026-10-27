Roban a Hombre 150 Mil Pesos en un Restaurante en Celaya; Había Salido del Banco

Dos hombres a bordo de una motocicleta robaron 150 mil pesos a un hombre que se encontraba en un restaurante y que minutos antes había retirado el dinero del banco ubicado a unos metros de una conocida plaza en Celaya.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 3 de la tarde, cuando la víctima había acudido a un banco para realizar un retiro en una plaza comercial, cuando al salir se dirigió a un restaurante de comida rápida.

Dentro del local de comida, entraron dos hombres armados y a punta de pistola le quitaron el dinero para después darse a la fuga con rumbo desconocido mientras testigos del asalto llamaban a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes implementaron un operativo en la zona para dar con los asaltantes, pero no tuvieron resultado positivo, al mismo tiempo que paramédicos atendían a la persona afectada.

Ahí, el cuentahabiente relató que el dinero que había retirado del banco estaba destinado al pago de nóminas de una empresa de transporte.

El pasado 24 de septiembre en las inmediaciones de la misma plaza, en la colonia Del Parque, una mujer fue despojada de aproximadamente 500 mil pesos después de retirar el dinero de una sucursal de la zona.