Seguridad

Roban a Hombre 150 Mil Pesos en un Restaurante en Celaya; Había Salido del Banco

Los presuntos ladrones siguieron al cuentahabiente hasta el local donde se disponía comer

Policías municipales llegaron a la zona donde ocurrió el robo.Fotos: N+

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Dos hombres armados roban 150 mil pesos a un cliente bancario en un restaurante.

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