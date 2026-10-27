Seguridad

Asesinan a Dos Hombres en una Casa en Acámbaro, Guanajuato; Hay Otro Más Herido

El agresor disparó contra las víctimas afuera de la vivienda y a otro más en la sala del mismo domicilio

Policías municipales resguardaron la zona del ataque.Fotos: N+

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Dos hombres mueren y uno queda herido tras un ataque armado en Acámbaro. La Fiscalía ya investiga el caso.

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