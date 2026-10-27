Asesinan a Dos Hombres en una Casa en Acámbaro, Guanajuato; Hay Otro Más Herido

Dos personas fueron asesinadas a balazos por motociclistas en un domicilio de la colonia Velasco Ibarra del municipio de Acámbaro. Tras el ataque, un hombre que se encontraba en la sala también resultó lesionado.

Fue minutos después de las 9 de la noche, cuando dos personas se encontraban platicando en la banqueta de la casa, cuando llegaron dos motociclistas y al estar frente a ellos, les dispararon en repetidas ocasiones.

Vecinos al escuchar los disparos de inmediato llamaron al 911 para reportar lo ocurrido, siendo los primeros en llegar policías municipales al igual que personal de la Guardia Nacional, quien resguardo la zona.

Al llegar los paramédicos confirmaron que los dos hombres afuera de la casa ya no contaban con signos vitales, pero notaron que al interior de la vivienda había una persona más que había resultado lesionada por los disparos.

La persona herida fue estabilizada y trasladada para su atención, mientras que personal de la Fiscalía de Guanajuato acudió al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes.