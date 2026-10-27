Seguridad

Localizan Cabeza Humana en Portales del Palacio Municipal de Mazatlán, Sinaloa

Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron la hielera en el pasillo de los portales

Localizan Cabeza Humana en Portales del Palacio Municipal de Mazatlán, SinaloaLocalizan Cabeza Humana en Portales del Palacio Municipal de Mazatlán. Foto: Google Maps

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