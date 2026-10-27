Localizan Cabeza Humana en Portales del Palacio Municipal de Mazatlán, Sinaloa

Una hielera con una cabeza humana fue abandonada en el Palacio Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, localizaron la hielera en el pasillo de los portales con un mensaje intimidatorio.

Según agentes municipales observaron que dos personas con el rostro cubierto bajaron de una camioneta y abandonaron la hielera.

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La Secretaría de Seguridad Pública Sinaloa informó que el Grupo Interinstitucional se desplegó de forma rápida para ofrecer seguridad a los trabajadores, así como las personas que acuden a realizar sus trámites.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizará investigaciones para dar con los responsables del hecho. Por su parte el Ayuntamiento de Mazatlán no emitirá más declaraciones sobre el hallazgo, más allá de la información proporcionada a las autoridades correspondientes para evitar entorpecer las indagatorias.