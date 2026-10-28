Horarios del GP de México 2026: Agenda por Día de la F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Han llegado a la capital mexicana los pilotos de la Fórmula 1 y sus escuderías, lisos para la gran semana del automovilismo en el país. Desde este miércoles 28 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre se tiene lista una cargada agenda de actividades. En N+ te damos a conocer los horarios por día del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Y es que, además de ser una de las últimas fechas de la temporada, en el trazado capitalino se podría sellar el triunfo de Kimi Antonelli, quien además se convertiría en el campeón mundial más joven de la competencia.

Asimismo, el furor causado por el mexicano Sergio "Checo" Pérez promete gran emotividad en la carrera, pero también fuera del Circuito de la Magdalena Mixhuca, pues hará un show run en Paseo de la Reforma con el que celebra sus 300 Grandes Premios.

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¿Cuál es la agenda completa del Gran Premio de México 2026 de F1?

La agenda del certamen de la Fórmula 1 en México está conformada por los entrenamientos, prácticas, la clasificación y la carrera.

Aunque las actividades y eventos no se detienen ahí, pues con el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, el piloto tapatío llevará su monoplaza fuera del autódromo para hacer una exhibición para sus fans en pleno corazón de la ciudad.

Asimismo, algunos pilotos realizarán pop-up stores, así como eventos de firmas de autógrafos.

¿Cuáles son los horarios por día de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Viernes 30 de octubre de 2026

Prácica 1: 12:25 horas.

Práctica 2: 15:55 horas.

Sábado 31 de octubre de 2026

Práctica 3: 11:25 horas.

Clasificación: 14:55 horas.

Domingo 1 de noviembre 2026

Carrera: 13:30 horas.

Cabe recordar que todas estas pruebas, así como la carrera principal del Gran Premio de México, la podrás seguir gratis y en vivo por Canal 5; mientras que la transmisión en línea podrás verla por ViX.