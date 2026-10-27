Deportes

‘Checo’ Pérez Celebrará sus 300 Grandes Premios con Show Run en Reforma: Fecha y Horario

Días antes de correr en el Gran Premio de México, el piloto conducirá su auto en una exhibición gratuita para sus fans. Estos son los detalles

Al igual que en el 2021, en el marco del Gran Premio de México, 'Checo' Pérez volverá a conducir sobre Paseo de la Reforma.Al igual que en el 2021, en el marco del Gran Premio de México, 'Checo' Pérez volverá a conducir sobre Paseo de la Reforma. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+