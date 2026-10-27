‘Checo’ Pérez Celebrará sus 300 Grandes Premios con Show Run en Reforma: Fecha y Horario

Sergio 'Checo' Pérez tiene muchos motivos para celebrar durante su próxima carrera en México. Competirá ante su gente y además llegará a 300 Grandes Premios en su exitosa carrera. Los festejos ya empezaron con la presentación del casco que usará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y continuará con una exhibición sobre Paseo de la Reforma.

Justo este martes 27 de octubre, la escudería Cadillac presumió el casco conmemorativo para el Gran Premio de México 2026. “Un hito histórico en casa”, fue el mensaje compartido en sus redes sociales. Por supuesto, incluye el número 300 justo en un costado.

Pero antes de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre, el piloto mexicano manejará su bólido por la principal avenida de la CDMX para hacer delirar a sus fanáticos.

El Mexico City Show Run de Sergio "Checo" Pérez será el miércoles 28 de octubre. Y hará rugir su auto de carreras por el Paseo de la Reforma, avenida emblemática de la CDMX, desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia.

La escudería Cadillac detalló que el horario de la exhibición será de las 10:00 a las 12:30 horas. “Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre”, se detalló. Se espera que miles de personas se reúnan ese día a lo largo del recorrido.

Hay que señalar que esta no es la primera vez que "Checo" Pérez se sube a un monoplaza de la Fórmula 1 para recorrer la principal avenida de la Ciudad de México. En 2021, el Show Run de Red Bull (escudería a la que pertenecía en ese entonces el mexicano) se llevó a cabo en Paseo de la Reforma durante la mañana del miércoles 3 de noviembre, cuatro días antes de la carrera de ese año. Aquel evento reunió a cerca de 130 mil personas.

Hasta el momento, en la actual temporada de la Fórmula 1, Sergio Pérez ha participado en 19 carreras y no ha podido sumar puntos. Su mejor resultado ha sido el puesto 14, en tres ocasiones: el Gran Premio de España, Gran Bretaña y Azerbaiyán. Además, en 5 competencias no finalizó la carrera.

Hay que señalar que la mala temporada no es culpa del piloto mexicano. Hay varios factores que inciden en los pobres resultados: para empezar, el monoplaza de Cadillac no tiene la potencia ni la capacidad para pelear al mismo ritmo que otras escuderías que sí han sumado puntos.

Además, a lo largo del año el auto de ‘Checo’ Pérez ha sufrido fallas en el motor, además de roturas de piezas importantes, entre ellas la suspensión. Por ello es que a veces no logra terminar las carreras o acaba en la parte baja de la tabla.

Es el mismo caso de su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, que lleva incluso más abandonos: No ha finalizado 9 carreras y tampoco suma puntos en la campaña. Su mejor resultado fue la posición 13 en el Gran Premio de China.

Se ve muy complicado que ‘Checo’ Pérez logre un buen resultado en el Gran Premio de México 2026, ya que no tiene auto para competir. Así que sus fans tendrán que conformarse con que termine la carrera.

El mejor resultado del piloto tapatío en el Gran Premio de México fue en el 2021, cuando acabó en tercer lugar y subió al podio. También en la edición 2022 fue tercero. En ambas ocasiones ganó Max Verstappen, su compañero en la escudería Red Bull.

Con información de N+