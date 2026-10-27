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De Ozil a Mbappé: Futbolistas que Han Causado Crisis Diplomáticas con Declaraciones

Varios jugadores han metido la pata y han generado serios problemas entre naciones: el caso más reciente es el de Mbappé, que hizo enojar a China

Kylian Mbappe y Mesut Ozil disputan un balón en duelo amistoso entre Alemania y Francia en el 2017.Kylian Mbappe (12) y Mesut Ozil (10) disputan un balón en duelo amistoso entre Alemania y Francia en el 2017. Foto: Reuters

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