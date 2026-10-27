De Ozil a Mbappé: Futbolistas que Han Causado Crisis Diplomáticas con Declaraciones

El delantero Kylian Mbappé se ha visto enfrascado en un gran problema por su bocota. Sus declaraciones generaron una crisis que llegó a niveles diplomáticos. La polémica comenzó cuando habló en una entrevista sobre su 'meme' favorito, que involucra a China.

"Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", explicó el futbolista francés. Y aunque no mencionó el nombre, estaba claro que se refería a una imagen que lo muestra a él pero con el retrato del exlíder chino Mao Zedong.

La alusión al “dictador chino” generó tanta indignación que se convirtió en una bola de nieve. De inmediato el Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró que el jugador del Real Madrid "hirió los sentimientos nacionales" y violó las leyes de difamación de héroes históricos.

Incluso el embajador de China en España se reunió con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, para tratar de mitigar el problema. Luego de la junta con Yao Jing, los responsables del futbol español informaron que "nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones".

Y es que LaLiga, donde juega Mbappé para el Real Madrid, sabe de la importancia del mercado chino. Por eso se encendieron las alarmas cuando la televisión estatal china CCTV anunció que suspendería las transmisiones de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid y de todo el futbol español.

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"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LaLiga y de todos sus clubes", aclararon los directivos en sus redes sociales.

Además se retiraron todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista francés. Y los patrocinadores chinos comunicaron que rompían toda relación comercial con Mbappé porque hirió los sentimientos del pueblo chino.

El astro francés emitió un comunicado en el que aclara que esa imagen suya no es la correcta y que entiende que haya podido molestar a la comunidad china, por la que siente "un profundo respeto, tanto a su pueblo como a su historia".

Pero Mbappé no es el único que ha levantado ámpula con sus declaraciones. Antes, en el 2019, el futbolista alemán Mezut Ozil también generó un lío diplomático con China. En sus redes sociales acusó al gobierno chino de persecución contra los uigures, una minoría musulmana en la región de Xinjiang.

Pekín señaló que Ozil estaba haciendo eco de "noticias falsas" y hasta lo invitó a visitar la región de Xinjiang para comprobar lo equivocado que estaba al señalar que no había cierre de mezquitas y escuelas religiosas, ni personas encarceladas.

Como consecuencia, la televisión estatal china (CCTV) canceló la retransmisión de los partidos del Arsenal, equipo en el que militaba Ozil. Además, el club inglés emitió un comunicado para aclarar que no compartía las opiniones del jugador.

También el 2024, el futbolista turco Merih Demiral causó tensiones diplomáticas entre Turquía y Alemania. Luego de anotar dos goles ante Austria en la Eurocopa, el zaguero festejó realizando el “Salto del lobo”, en alusión a los Lobos Grises, grupo ultranacionalista de extrema derecha en su país.

El gobierno alemán condenó enérgicamente el festejo, ya que se llevó a cabo en su territorio. Y de inmediato convocó a una reunión entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países. Una vez que se limaron asperezas, dejaron todo en manos de la UEFA, que castigó a Demiral con dos partidos de suspensión.

Apenas hace unos meses, en el Mundial 2026, la Selección de Argentina avivó las diferencias diplomáticas con Inglaterra luego del partido de semifinales que la Albiceleste ganó con marcador de 2-1. Durante las celebraciones, algunos futbolistas sudamericanos posaron con una manta que decía “Las Malvinas son argentinas”.

La foto en la que aparecían Lisandro Martínez y Enzo Fernández, entre otros, le dio la vuelta al mundo. Desde Inglaterra, el primer ministro Keir Starmer calificó el gesto como algo "totalmente inapropiado" y pidió que la FIFA tomara cartas en el asunto.

Posteriormente la Federación Internacional de Futbol Asociación impuso una sanción económica de 321,000 dólares a la Albiceleste por exhibir un mensaje político, cuando está prohibido en cualquier competencia realizada por el organismo rector del futbol mundial.

Así que Kylian Mbappé no es el único futbolista que ha metido la pata para generar problemas diplomáticos desde o fuera de las canchas. Y seguramente tampoco será el último.

Con información de N+