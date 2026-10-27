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Mbappé Es el Gran Perdedor del Balón de Oro: ¿Cuántas Veces Ha Estado Nominado?

Aunque ha tenido grandes temporadas en clubes y en la selección de Francia, Kylian Mbappé tiene pendiente la asignatura del Balón de Oro

Lo más cerca que Kylian Mbappé ha estado del Balón de Oro fue en el 2023, pero Messi y Haaland lo superaron en las votaciones.Lo más cerca que Kylian Mbappé ha estado del Balón de Oro fue en el 2023, pero Messi y Haaland lo superaron en las votaciones. Foto: Reuters

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