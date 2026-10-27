Mbappé Es el Gran Perdedor del Balón de Oro: ¿Cuántas Veces Ha Estado Nominado?

Harry Kane ya era un delantero de élite cuando se le cuestionaba que no podía ser campeón, que no ganaba nada importante. Tuvo que dejar al Tottenham de la Premier League y firmar con el Bayern Munich para levantar trofeos. Y hoy es el flamante ganador del Balón de Oro. Curiosamente derrotó a Kylian Mbappé, que ha ganado casi todo pero que es el gran perdedor en la carrera por el prestigiado galardón.

Pese a ser campeón del mundo con Francia en el 2018, aunque fue monarca de la Liga francesa con el París Saint-Germain y se ha consagrado como máximo goleador, Mbappé se ha quedado en la orilla del Balón de Oro en 9 ocasiones.

Tenía muchas posibilidades esta vez, gracias a sus logros individuales: Máximo goleador en la Champions League, con 15 anotaciones. Pichichi de LaLiga española, con 25 goles. Mejor goleador del Mundial 2026, con 10 dianas.

Pero pesó mucho que no levantó ningún trofeo colectivo: ni con el Real Madrid ni con la Selección de Francia. Aunque él había declarado que “no ha habido un mejor jugador que yo”, los 100 periodistas que votaron se decantaron por Harry Kane, que ganó el triplete con el Bayern Munich (Liga, Copa y Supercopa de Alemania).

La primera vez que Mbappé estuvo nominado al Balón de Oro fue en el 2017, año en el que se lo llevó Cristiano Ronaldo, por encima de Lionel Messi y Neymar.

Kylian tuvo que conformarse ese año con el premio Golden Boy 2017 que se entrega al mejor jugador sub-21: obtuvo 291 de 300 votos y superó a Ousmane Dembélé y Marcus Rashford.

Luego, en el 2018 tampoco lo ganó, aunque le entregaron el Trofeo Kopa, que por primera vez se entregaba al Mejor Futbolista menor de 21 años. Ese año fue campeón con el París SG y se coronó en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección de Francia. Ese año el Balón de Oro fue para Luka Modric, seguido de Criistiano Ronaldo y Antoine Griezmann.

Lo más cerca que Mbappé ha estado del Balón de Oro fue en 2023: Quedó en tercer lugar con 270 puntos. lejos de los 462 del ganador Lionel Messi. El segundo lugar resultó ser Erling Haaland con 357 unidades.

En el 2021 fue noveno lugar, en 2022 y 2024 acabó en la sexta casilla y en el 2025 finalizó en el séptimo escalón. Hay que recordar que en el 2020 no hubo entrega, porque la revista France Football decidió cancelarla debido a las afectaciones por la pandemia del Covid.

Así que una vez más, Kylian Mbappé se fue con las manos vacías. De nada sirvió que pasara a la historia como el máximo goleador de las Copas del Mundo: llegó a 22 anotaciones, por encima de Lionel Messi (21).

Sin duda que pesó más, desde la perspectiva de los votantes, que no ayudó al Real Madrid en una temporada para el olvido: No ganó ni la Copa del Rey, ni la Supercopa de España, ni LaLiga y mucho menos la Champions League. Y con Francia no levantó el trofeo de la Nations League, mientras que en el Mundial 2026 quedó en cuarto lugar.

Quizá fue un duelo que pesó más a la hora de las votaciones, porque Harry Kane e Inglaterra quedaron arriba: le ganaron el duelo por el tercer puesto en la Copa del Mundo.

Así que Mbappé volvió a ver el Balón de Oro de lejitos, por novena ocasión consecutiva. El gran perdedor tendrá que seguir haciendo méritos. Lo que hizo en el París SG y luego en el Real Madrid no ha tenido suficiente peso hasta ahora.

Recordemos que Kylian se fue al Real Madrid para ganar la Champions League. Paradójicamente, desde que salió del París Saint-Germain, su ex equipo ya levantó ese trofeo en las dos últimas ediciones. Y las versiones de que él era la manzana podrida de la canasta, se han intensificado. Si no mejora en LaLiga española, el jovencito Lamine Yamal puede ser su Némesis en la carrera por el Balón de Oro en las próximas ediciones.

Con información de N+