Vecinos Exigen Agilizar Trámites de Vivienda en CDMX; Impiden Salida de Empleados del INVI

Un grupo de manifestantes bloquea el cruce del Eje 3 Sur y la calle Canela, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, para exigir que se agilicen los asuntos relacionados con vivienda, principalmente en las alcaldías Tláhuac y Miguel Hidalgo.

Los inconformes colocaron vehículos para impedir el paso de automovilistas y unidades de transporte público, lo que provocó afectaciones viales en la zona. De acuerdo con los reportes desde el lugar, la circulación se encontraba prácticamente paralizada y el tránsito avanzaba con lentitud en el perímetro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bloqueo en Eje 3 Sur y Canela por Demandas de Vivienda en CDMX

Los manifestantes señalaron que habían solicitado una mesa de diálogo con las autoridades para atender sus demandas.

La protesta también se extendió al exterior de un inmueble del Instituto de Vivienda (INVI), donde trabajadores permanecieron dentro de las instalaciones mientras los manifestantes impedían la apertura de las puertas para que saliera el resto del personal.

De acuerdo con los reportes desde el lugar, policías acudieron para intentar mediar entre ambas partes. En un primer momento, los manifestantes permitieron la salida de mujeres, niñas, niños y adultos mayores; sin embargo, cuando llegó el turno de los hombres, aumentó la tensión y se volvió a impedir la apertura de las puertas.

Los trabajadores llevaban varias horas dentro del inmueble, mientras los inconformes exigían una mesa de diálogo con las autoridades para resolver sus demandas relacionadas con predios en la alcaldía Tláhuac.

En el exterior, otras personas también reclamaban que se permitiera la salida de quienes permanecían dentro del edificio. Durante la protesta se registraron discusiones y algunos jaloneos, mientras manifestantes, incluidos menores de edad que sostenían pancartas, insistían en que sus peticiones fueran atendidas.

Conforme avanzó la movilización, se observó un acercamiento para dialogar entre las partes, aunque la situación continuaba tensa y no se había confirmado un acuerdo definitivo.

Hasta el momento, no se había informado sobre un acuerdo entre los manifestantes y las autoridades ni sobre la hora en que podría reabrirse la circulación ni sobre la liberación de todas las personas que permanecían dentro del inmueble.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones al circular por la colonia Granjas México y considerar rutas alternas mientras continúen las afectaciones.

PT