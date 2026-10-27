Sociedad

Vecinos Exigen Agilizar Trámites de Vivienda en CDMX; Impiden Salida de Empleados del INVI

Manifestantes bloquean el cruce en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco

Manifestación en en IztacalcoUn integrante del INVI informó que había personas dentro del inmueble que no podían salir por el bloqueo. Foto: N+
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