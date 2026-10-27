Sociedad

Calendario Día de Muertos 27 de Octubre a 2 de Noviembre 2026: Almas que Visitan Altar por Fecha

Casas, escuelas y oficinas participan en este ritual en el que se colocan altares para homenajear a personajes célebres y seres queridos.

Ofrenda de Día de Muertos. Almas que regresan por cada fecha.En últimas fechas, las creencias señalan que las almas regresan en distintas fechas a visitar los altares colocados por sus familias y amigos. Foto: Cuartoscuro.
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¿Qué Almas Llegan Primero a la Ofrenda de Día de Muertos? Calendario del 27 de Octubre al 2 de Noviembre 2026 | N+