Calendario Día de Muertos 27 de Octubre a 2 de Noviembre 2026: Almas que Visitan Altar por Fecha

A finales de octubre e inicios de noviembre, México se impregna del aroma del cempasúchil y el sahumerio, mientras las calles de iluminan con la luz de las veladoras que se colocan en las ofrendas de Día de Muertos. Un homenaje a quienes partieron del mundo de los vivos y un reflejo de cómo los mexicanos entienden la dualidad de la vida y la muerte.

Es en estas fechas cuando portales, ventanas y jardines se transforman en el escenario idóneo de ofrendas y altares dedicados a personajes celebres, familiares, amigos, y en épocas recientes a las mascotas.

Aunque algunos creen que el Día de Muertos tiene un origen puramente indígena, tras la colonización el sincretismo entre las creencias prehispánicas y europeas dieron origen a la celebración tal como se conoce hoy en día, convirtiéndose incluso en un símbolo de identidad nacional.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alistan Catrina Gigante para la Ofrenda Monumental 2026

¿Por qué en México se pone ofrenda en Día de Muertos?

La ofrenda de Día de Muertos es un homenaje tangible a los seres queridos que han partido del mundo de los vivos hacia el Mictlán -espacio de descanso eterno para las almas-, se trata de un ritual a la memoria y el recuerdo de sus vidas.

Son piezas de arte efímero en las que las velas, copal, platillos gastronómicos y objetos favoritos del difunto crean un ambiente sin el cual el alma no hallaría el camino de regreso con su familia.

Se trata de un ritual en el que los familiares colocan pan, sal, frutas, manjares culinarios y agua, entre otros elementos en un altar dedicado a la persona fallecida.

Dado que cada uno de los elementos que se coloca en la ofrenda de Día de Muertos tiene un significado, en una nota previa te dimos a conocer qué simbolizan y en qué casos se colocan.

Algunos de los más representativos son las flores de cempasúchil, el pan de muerto y las velas, pero cada uno de los elementos que se colocan tiene importancia. De faltar, se pierde el encanto espiritual que rodea a este homenaje.

Las celebraciones de Día de Muertos han sido reconocidas como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, y constan de ritos íntimos familiares (en los hogares) y públicos (en el panteón).

¿Qué almas llegan primero a la ofrenda de Día de Muertos en 2026?

En los últimos años, ha crecido la creencia de que las almas regresan poco a poco a visitar las ofrendas instaladas por sus familias, más allá de las fechas tradicionales del 1 y 2 de noviembre.

Las fechas en las que las almas llegan a los altares se han extendido desde los últimos días de octubre, iniciando con el retorno de las mascotas el 27 de octubre, y dado que son los primeros en llegar en una nota previa te adelantamos a qué hora se hacen presentes.