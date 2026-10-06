Sociedad

¿Cuándo Se Pone el Altar de Muertos 2026 en México? Fecha Exacta y Elementos Más Importantes

Esta festividad rinde homenaje a la memoria de los seres queridos a través de tradiciones que conectan a los mexicanos con sus raíces.

Mujeres instalan ofrenda de día de muertos. Qué día de pone el altar de Día de Muertos.México está a pocos días de celebrar el día de muertos, y si aún no sabes cuándo se instala la ofrenda, te adelantamos la fecha sugerida. Foto: Cuartoscuro.
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