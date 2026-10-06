¿Cuándo Se Pone el Altar de Muertos 2026 en México? Fecha Exacta y Elementos Más Importantes

México está a menos de un mes de celebrar el Día de Muertos, una fecha en la que amigos y familias honran a sus seres queridos fallecidos, quienes se cree regresan en estas fechas para convivir con sus deudos. El ritual representa un reencuentro simbólico entre los vivos y las almas de sus antepasados.

Durante esta temporada los tonos amarillos y anaranjados de las flores de cempasúchil, que guían a los espíritus, toman protagonismo al adornar los altares de Día de Muertos. Aquí te explicamos cuándo se colocan y qué elementos son imprescindibles en su instalación.

Aunque las fechas fuertes de la celebración de Día de Muertos son el 1 y 2 de noviembre, se cree que desde el 28 de octubre hay almas que llegan a las ofrendas instaladas por sus seres queridos.

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¿Cuándo se pone el altar de Día de Muertos 2026?

La ofrenda debe estar lista hacia los últimos días de octubre, dado que las almas de los difuntos visitan los altares en distintas fechas tras hacer un viaje desde el "Mictlán", apunta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El día sugerido para tener tu altar de Día de Muertos instalado es el 27 de octubre, fecha en la que regresan los difuntos que fallecieron de forma trágica por violencia o accidentes.

La diversidad de ofrendas es tan vasta como las regiones que tiene México, lo que hace que la fiesta de Día de Muertos sea una de las más ricas en tradiciones y costumbres.

En esta se colocan distintos elementos que muestran la mezcla entre creencias prehispánicas y de los conquistadores españoles, que se han ido modificando a través del tiempo bajo una misma esencia.

¿Qué se pone en la ofrenda de Día de Muertos? Elementos imprescindibles

El altar de Día de Muertos se presenta como un elemento tangible del sincretismo de las creencias prehispánicas y españolas, que año con año ha sumado nuevas interpretaciones artísticas y culturales.

Se coloca sobre una mesa o repisa cuyos niveles representan los estratos de la existencia, y entre los elementos fundamentales para su instalación están: