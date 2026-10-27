Sociedad

¿A Qué Hora Llegan las Mascotas el 27 de Octubre 2026 a la Ofrenda de Día de Muertos?

Para Día de Muertos México se cubre de color; el cempasúchil pinta caminos, el aroma a incienso invade las calles y las casas se llenan de velas que guían a los seres queridos fallecidos.

Ofrenda a perritos en Día de Muertos 2026. A qué hora llegan las almas de las mascotas a visitar a sus familiasFamilias de todo el país se preparan para recibir las almas de sus seres queridos en las ofrendas que han instalado en casa para rendiles homenaje. Foto: Cuartoscuro.
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