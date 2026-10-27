¿A Qué Hora Llegan las Mascotas el 27 de Octubre 2026 a la Ofrenda de Día de Muertos?

Sus almas ya están en camino, asegúrate que los pétalos naranjas de la flor de cempasúchil estén colocados como la guía que los lleve hasta la ofrenda que instalaste en su honor por Día de Muertos. En N+ te decimos a qué hora llegan las mascotas fallecidas a los altares este 27 de octubre.

La creencia apunta a esta fecha como el día en que las almas de perritos, gatitos y otras mascotas que han fallecido regresan para visitar a sus familias y disfrutar de los manjares que fueron colocados en su honor.

Si aún no instalas el altar de Día de Muertos, en una nota ya te explicamos qué elementos debes colocar para homenajear a estos peludos, toma en cuenta que ésta debe estar colocada antes de la medianoche del 27 de octubre.

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¿Por qué se pone ofrenda a las mascotas en México por Día de Muertos?

Aunque desde la época prehispánica hay información sobre la importancia de los canes para las almas que cruzan hacia el Mictlán -lugar de descanso para las almas de los seres queridos fallecidos-, y mascotas que eran enterradas junto a sus dueños para protegerlos, en la actualidad se ha incorporado a los animales de compañía en los altares que se instalan en casa.

Aunque la tradición de enterrar a humanos con canes persistió durante la época prehispánica (la tradición Mexica dictaba que debían ser xoloitzcuintles de color café), con la llegada de los españoles se prohibió y en su lugar los entierros se acompañaban de figurillas hechas de barro o tejidas.

UNAM Global indica que según una antigua leyenda, cuando una persona muere de forma natural, su esencia divina viaja al otro mundo y el perro lo acompaña en su viaje al Mictlán.

En la actualidad, muchas familias consideran a los perritos y gatitos parte de su familia, por lo que desde hace varios años ha crecido la costumbre de instalar un altar de Día de Muertos en su honor o en su defecto agregarlos a la ofrenda familiar.

¿A qué hora llegan las mascotas el 27 de octubre de 2026?

Aunque no hay una hora específica en la que las almas de las mascotas visiten la ofrenda de Día de Muertos, la creencia popular indica que llegan desde la medianoche del 26 de octubre y a lo largo del 27 de octubre tras su viaje desde el Mictlán.

Las flores de cempasúchil y las veladoras los guían hasta el lugar donde se han dispuesto alimento, agua y sus juguetes favoritos para que disfruten de un instante placentero en el mundo de los vivos.

La festividad del 27 de octubre forma parte de un calendario colectivo que se ha popularizado en los últimos años en el que se detallan las fechas en las que las almas de los difuntos regresan a visitar a sus seres queridos en el marco del Día de Muertos.

Aunque el sincretismo entre la festividad indígena y el homenaje católico establece el 1 de noviembre como el Día de Todos Los Santos (niños) y el 2 de noviembre 2026 como el Día de los Muertos (adultos).

¿Cuándo se prende la vela para las mascotas por Día de Muertos?

La veladora para las mascotas se enciende la noche del 26 de octubre o la madrugada del 27, día en el que sus almas regresarán para visitar sus hogares.

De este modo el camino de regreso a casa quedará iluminado desde el primer momento en el que se enciende la cera.