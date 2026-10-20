Día de Muertos 2026: ¿Cuándo se Pone la Ofrenda a las Mascotas y Qué Lleva?

Avanza octubre y poco a poco comienzan a aparecer las ofrendas de Día de Muertos en casas, oficinas y escuelas de todo México. Estos altares están dedicados a seres queridos que han partido hacia el Mictlán y las mascotas no se quedan atrás.

De acuerdo con la cosmovisión náhuatl, los perros guían los espíritus de los muertos hacia el inframundo, demostrando que no sólo son los compañeros inseparables de los humanos en vida sino en su camino hacia la otra vida.

UNAM Global cuenta que cuando una persona muere de forma natural, su esencia divina viaja al otro mundo y un perro lo acompaña en su viaje al Mictlán. De modo que cuando llegaba al Río Chiconahuapan, le pedía ayuda al can para cruzar.

¿Cuándo se pone la ofrenda a las mascotas y qué día la visitan?

Tal creencia muestra la importancia de las mascotas para el ser humano desde tiempos prehispánicos. En la actualidad se ha decidido honrar su recuerdo colocando ofrendas de Día de Muertos para esos perritos y gatitos que acompañaron a las familias durante su vida.

La tradición es reciente, pero ha ganado popularidad entre las familias mexicanas que han decidido colocar la ofrenda para sus mascotas a mediados de mes, toda vez que se piensa que las mascotas regresan a visitar su hogar el 27 de octubre.

El brillante color del cempasúchil guía a perros y gatos de regreso hasta sus hogares, por lo que es importante que la ofrenda se coloque por lo menos un día antes, es decir el 26 de octubre.

Más allá de la fecha exacta, lo importante es rendir homenaje a los compañeros fieles de los seres humanos que dejaron el mundo de los vivos.

¿Qué se pone en la ofrenda a las Mascotas por Día de Muertos 2026?

En México el altar u ofrenda es uno de los símbolos más importantes del Día de Muertos, permite rendir homenaje a los seres queridos agasajándolos con su comida y bebida favoritas. Representa un reencuentro entre los familiares y amigos que han partido y los que continúan en el mundo de los vivos.

Tal como ocurre con las ofrendas a familiares fallecidos, hay una serie de objetos que se deben colocar para honrar a los perritos y gatitos que han muerto.