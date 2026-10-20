Sociedad

Día de Muertos 2026: ¿Cuándo se Pone la Ofrenda a las Mascotas y Qué Lleva?

Las ofrendas y altares de Día de Muertos permiten rendir homenaje a seres queridos que han partido del mundo de los vivos, y aquí te decimos qué hay que considerar.

Ofrenda Día de Muertos Mascotas. Cuándo se pone la Ofrenda para las Mascotas y qué día la visitanPerritos y Gatitos regresan a casa para visitar a sus familias el 27 de octubre, día en que ya debe estar instalada su ofrenda por Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro.
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