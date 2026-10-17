Día de Muertos y Ofrendas: Puntos de Venta de Flor de Cempasúchil en Toda la CDMX

La flor de cempasúchil ocupa un lugar muy importante en los altares por el Día de Muertos. Su característico aroma y brillantes colores le dan un significado especial a las ofrendas para los fieles difuntos. Según la tradición, son sus pétalos los que guían a las almas de nuestros seres queridos. Aquí te presentamos el mapa para ubicar todos los negocios donde puedes adquirir la planta.

En México son varios los estados que se pintan de naranja, amarillo y un rojo tenue, debido a que en sus tierras hombres y mujeres laboran durante meses para producir la flor de los muertos. El cempasúchil se produce en entidades como Puebla, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México.

Es en esta última región donde los suelos de conservación de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, este año alcanzaron casi 10 millones de plantas. Se trata de variedades como Marvel y Clemolito, así como la flor de corte. Todas están disponibles en distintas presentaciones y tamaños.

Lo anterior es clave para atender las necesidades de quienes buscan adornar sus hogares, ofrendas, centros de trabajo o cualquier espacio que signifique algo especial. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), el esfuerzo de las familias floricultoras llena de orgullo a los capitalinos y por ello es importante apoyarlos.

Se estima que la compra directa de lo que se cultiva, sin intermediarios, permite que los ingresos lleguen directo a sus hogares, por lo que se fortalece la economía local.

Además, acercarse a los productores de cempasúchil —de barrios como Tláhuac, Xochimilco y los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco— también permite conocer mejor a la planta.

Al realizar la compra inmediata con las personas que procuraron a la flor desde su origen, brinda la oportunidad de preguntar sobre sus cuidados y cómo hacer que se mantengan sanas durante y después de la temporada.

Las personas que busquen dónde comprar flores de cempasúchil para Día de Muertos 2026 ahora pueden ubicar los puntos de venta de manera sencilla y seguir una ruta especial.

El cempasúchil se puede adquirir de forma directa en los mercados de plantas y flores: Madreselva, Palacio de la Flor, Campo 7, Cuemanco, Cuemanquito y Acuexcomatl. Aquí te dejamos el mapa para que sigas el recorrido:

Si no pueden acudir a estas zonas y les queda más cerca la zona centro de CDMX, es importante considerar que del 16 de octubre al 2 de noviembre habrá venta de cempasúchil en Paseo de la Reforma, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

EPP