Medio Ambiente

Día de Muertos y Ofrendas: Puntos de Venta de Flor de Cempasúchil en Toda la CDMX

En estos sitios encontrarás cempasúchil directamente de manos de productores en suelos de conservación de la ciudad

En la CDMX se producen toneladas de cempasúchil para Día de MuertosFoto: Cuartoscuro
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