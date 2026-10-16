Día de Muertos 2026: Catrinas Monumentales Llegan a Paseo de la Reforma en CDMX

La vivacidad de las flores de cempasúchil, los colores del papel picado y el olor a copal ya comienzan a invadir cada rincón de la Ciudad de México. El Día de Muertos 2026 es una de las celebraciones más importantes; por ello, se preparan diversas actividades para recibir a nuestros fieles difuntos.

Al igual que en el resto del país, en cada alcaldía de la ciudad los festejos son distintos, ya que en pueblos y barrios originarios la tradición tiene su propia esencia. Sin embargo, es en el Centro Histórico, así como en colonias aledañas, donde se llevan a cabo los eventos más concurridos.

Tal es el caso del Gran Desfile de Día de Muertos, el Desfile de Alebrijes Monumentales o la Mega Procesión de Catrinas. Por esta razón, las vialidades emblemáticas se llenan de adornos especiales, muchos de ellos elaborados por artesanos y artesanas.

En la Avenida Paseo de la Reforma, una catrina monumental recibe a los visitantes a los pies del Ángel de la Independencia. Ataviada con un hermoso vestido color rosa mexicano con estampado de flores, la Catrina posa con los brazos abiertos.

En su cabeza, el cempasúchil corona su grandeza, mientras que dos cráneos coloridos la custodian en la escalinata de una de las glorietas más importantes del país.

Foto: Cuartoscuro

Este adorno, inspirado en “La Calavera Garbancera”, como originalmente se le conoció a la creación de José Guadalupe Posada, que fue usada para criticar a las personas que renegaban de sus raíces y cultura, es uno de los que más ha llamado la atención por su tamaño y perfección.

El símbolo del Día de Muertos se iluminará durante las noches junto a otras instalaciones artísticas y esculturas gigantes, a partir del 22 de octubre y hasta la primera semana de noviembre. Durante este periodo, las piezas se encenderán desde las 17:30 horas.

Además, las catrinas monumentales serán parte del escenario ambiental para la Mega Procesión, la cual se llevará a cabo el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas. El recorrido comenzará en el Ángel de la Independencia, continuará por Paseo de la Reforma posteriormente, tomará Avenida Juárez y 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo.

EPP