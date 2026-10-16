Entretenimiento

Día de Muertos 2026: Catrinas Monumentales Llegan a Paseo de la Reforma en CDMX

La ciudad se prepara para celebrar una de las tradiciones más importantes para los mexicanos; así se ven los adornos

La ciudad se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026Foto: Cuartoscuro
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