Economía

Lotería Nacional Dedica Sorteo Especial a las Montañas del Estado de Puebla

El sorteo ofrecerá un premio mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total repartible de 43 millones de pesos

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 se celebrará en noviembre de 2026.El Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 se celebrará en noviembre de 2026. Foto: Gobierno de Puebla

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El Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 rinde tributo a las montañas de Puebla con un premio mayor de 11 millones.

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