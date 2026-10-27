Lotería Nacional Dedica Sorteo Especial a las Montañas del Estado de Puebla

La grandeza natural de Puebla llegará a millones de hogares en México a través del Billete Conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 de la Lotería Nacional, dedicado a la entidad como el Estado de las Montañas.

La imagen, obra del maestro Aurelio Leonor, fue develada durante la conferencia matutina y representa al Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Citlaltépetl, la Malintzi y Sierra Negra.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó que la institución cumple 256 años de historia y ha acompañado las transformaciones de México durante más de dos siglos y medio. El Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 se celebrará el próximo domingo 29 de noviembre de 2026, en homenaje a Puebla y a sus montañas, símbolos de identidad, memoria y orgullo para sus habitantes.

La imagen representa al Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Citlaltépetl, la Malintzi y Sierra Negra. Foto: Lotería Nacional

El sorteo ofrecerá un premio mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total repartible de 43 millones de pesos. Para esta edición se emitirán 2 millones 400 mil cachitos, que estarán disponibles en plazas, mercados, calles y puntos de venta de todo el país. Cada billete será una oportunidad de participar en el sorteo y conocer la riqueza natural y cultural de la entidad.

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, resaltó que la Lotería Nacional refuerza la imagen de Puebla en la historia de México, “porque un billete de lotería queda en la historia, es como un libro, que queda plasmado para la eternidad”.

El mandatario estatal enfatizó que las montañas representan un patrimonio geológico, antropológico y cultural que debe inspirar a las nuevas generaciones, al sector empresarial, a las personas trabajadoras y al campo.

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En el evento el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció un organismo público descentralizado que integre montañas, volcanes y cuerpos de agua bajo un modelo de turismo ecológico con recorridos guiados. Entre las acciones previstas se encuentran rutas en Atzitzintla para acceder al Gran Telescopio Milimétrico y al ecoparque, así como experiencias vinculadas con el ascenso al Citlaltépetl.

El proyecto contempla el astroturismo y el ecoturismo como alternativas para impulsar la economía local, con participación de empresas, productores, universidades y comunidades.

Con información de N+

JAPR