Moody’s Ve Positiva la Nueva Ley de Economía Digital para Reducir Uso de Efectivo en México

Moody’s Ratings consideró que las reformas propuestas al sistema de pagos en México tendrán un efecto crediticio positivo, ya que reducirían los costos de los bancos por el manejo de efectivo y favorecerían la formalización de la actividad económica; además, facilitarían el acceso al crédito de hogares y pequeñas empresas.

En un reporte, la calificadora destacó la aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos por parte del Senado el pasado 20 de octubre, y agregó que esto permitiría a la Secretaría de Hacienda determinar qué sectores estarán obligados a aceptar únicamente pagos electrónicos.

Según Moody’s, las reformas también contemplan reducir gradualmente las cuotas de intercambio que los adquirentes pagan a los bancos emisores de tarjetas.

Las tasas promedio de las tarjetas de crédito se limitarían a 1.00%, frente a tasas máximas actuales de 1.91%; mientras que las de débito bajarían a 0.30%, desde 1.15%.

Para las operaciones con tarjetas de débito también se establecería un límite de 10.80 pesos por transacción.

Moody’s señaló que los beneficios de una mayor adopción de pagos digitales, el aumento de las transacciones y la disponibilidad de información para evaluar a los solicitantes de crédito compensarían ampliamente la reducción de los ingresos por comisiones bancarias.

Los cambios se implementarían gradualmente durante tres años.

AMP