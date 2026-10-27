Economía

Moody’s Ve Positiva la Nueva Ley de Economía Digital para Reducir Uso de Efectivo en México

El nuevo ordenamiento permitirá a Hacienda determinar qué sectores estarán obligados a aceptar únicamente pagos electrónicos, señala la agencia calificadora

Moody’s afirmó hoy 26 de marzo de 2024 que México está rezagado en su transición energéticaCompañía de calificación crediticia Moody's en Nueva York. Foto. AFP | Archivo

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