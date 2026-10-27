Cultura

Anuncian el Bosque de las Almas 2026 por Día de Muertos en Cuautlancingo, Puebla

En N+ Puebla te contamos las fechas en las que estará abierto al público este festival y las atracciones de las que podrán disfrutar los visitantes

Bosque de las Almas Día de Muertos 2026 Parque Recreativo El Ameyal Cuautlancingo PueblaTodo lo que Debes Saber del 'Bosque de las Almas 2026' en Cuautlancingo, Puebla. Foto: Facebook Gobierno de Cuautlancingo

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Descubre el Bosque de las Almas 2026 en Cuautlancingo, Puebla. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, disfruta de atracciones gratuitas como catrinas gigantes y relatos de terror.

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