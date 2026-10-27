Anuncian el Bosque de las Almas 2026 por Día de Muertos en Cuautlancingo, Puebla

La temporada de Día de Muertos 2026 ya inició y en el estado de Puebla se están realizando distintas actividades para conmemorar esta fecha donde recordamos a los que ya no están entre nosotros.

Tal es el caso del municipio de Cuautlancingo, mismo que presentará el ‘Bosque de las Almas 2026’, con temáticas tradicionales y de terror para que las familias puedan acudir y pasar un buen rato.

El ‘Bosque de las Almas 2026’ estará abierto al público del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre en el Parque Recreativo El Ameyal, ubicado en la junta auxiliar de Sanctorum.

La diversión iniciará a partir de las 18:00 horas, y de manera gratuita los visitantes podrán disfrutar de atracciones como paseo en lancha, catrinas gigantes, ofrenda de Día de Muertos, arte urbano, así como de relatos y leyendas.

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Asimismo el viernes 30 de octubre de 16:30 a 20:30 horas se realizará el paseo ciclista ‘Noche de las Ánimas: Rodando entre tradición y futuro’ por calles de la colonia Centro.

Por último, fue anunciada la segunda edición de ‘El Parque del Terror’, un recorrido siniestro que también estará ubicado en la sede del ‘Bosque de las Almas 2026’ y que estará disponible a partir de las 18:30 horas.

Para consultar más detalles sobre estas atracciones de Día de Muertos 2026 en esta demarcación, puedes ir a las redes sociales oficiales del Gobierno de Cuautlancingo.

Con información de N+

GMAZ