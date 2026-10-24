Cultura

Sendero al Mictlán 2026 en Cholula, Puebla: Conciertos, Concursos, Ofrendas y Más

Anuncian la sexta edición de este evento por temporada de día de muertos en el Parque Intermunicipal; habrá música, gastronomía y juegos mecánicos

Sendero al Mictlán 2026 en Cholula tendrá actividades y concursos.Anuncian sexta edición del Sendero al Mictlán en Cholula, Puebla. Foto: Facebook Lupita Cuautle | Ilustrativa

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Descubre la tradición del Día de Muertos en Cholula con el Sendero al Mictlán 2026: habrá música, gastronomía y concursos de disfraces.

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