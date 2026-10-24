Sendero al Mictlán 2026 en Cholula, Puebla: Conciertos, Concursos, Ofrendas y Más

Se llevará a cabo la sexta edición del Sendero al Mictlán en San Andrés Cholula, del 27 de octubre al 2 de noviembre habrá música, actividades, concursos, juegos mecánicos y mucho más; En N+ te contamos todo lo que debes saber.

La sede como cada año será en el Parque Intermunicipal ubicado en la 10 Poniente 305 de San Juan Aquiahuac, a un costado de la Gran Pirámide de Cholula.

En el evento habrá un corredor de ofrendas, presentaciones artísticas, talleres, concursos de disfraces y muchas actividades más.

También habrá un Corredor de Pan Artesanal, en donde ocho panaderías locales comercializarán hojaldras tradicionales a partir de 30 pesos y piezas gourmet desde 50 pesos.

Conciertos y concursos de disfraces del Sendero al Mictlán 2026 en Cholula

Se sabe que el 1 de noviembre habrá presentaciones musicales a partir de las 18:00 horas en donde participarán: Super Lamas, Grupo Yulios Kumbia, Kevin Waldo y su Primer Encuentro, Epoca Norteña y Sonido Famoso El Mas Poderoso Jaime Guzman.

Además, se llevará acabo la tercera edición del Concurso de Disfraces Caninos Huellas Hacia el Mictlán: Donde el Amor Vuelve a Encontrarnos, el cual se realizará el 31 de octubre de 2026 a las 15:00 horas en el Parque Intermunicipal.

Habrá dos categorías, una de las mascotas con humanos y otra únicamente para los perros; los primeros lugares se llevarán cuatro mil y tres mil pesos.

La inscripción es gratuita y podrán hacerla en el edificio CABS o vía WhatsApp al 566 519 2575.

Callejoneada Atlixcáyotl 2026 en San Andrés Cholula, Puebla

Aunque el Sendero al Mictlán comienza el 27 de octubre de 2027, las actividades por Día de Muertos 2026 ya arrancaron, este sábado 23 de octubre se llevará a cabo la Callejoneada Atlixcáyotl en donde podrán disfrutar de un concurso de catrinas y un espectáculo músical.

El punto de partida será el Boulevard Vicente Lombardo Toledano para llegar hasta el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz.

Se espera que en los próximos días den a conocer más detalles del programa oficial del Sendero al Mictlán en San Andrés Cholula.

Con información de N+

MCS