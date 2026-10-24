Muere Hombre en Accidente Vial Debajo del Puente del Periférico Ecológico de Puebla

José Luis de 36 años de edad murió luego de chocar el vehículo en el que viajaba contra una señalética debajo del puente del Periférico Ecológico de Puebla, a la altura del Boulevard Clavijero, en la colonia Escritores.

El accidente sucedió alrededor de las 4:00 de la mañana de este sábado 24 de octubre al oriente de la capital poblana; Testigos del hecho trataron de auxiliar al hombre y dieron aviso al 9-1-1.

Cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio y encontraron el auto color negro con severos daños y al conductor sin signos vitales.

Por esto, se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) quien llevó a cabo el levantamiento de cadáver alrededor de las 7:00 de la mañana.

Derivado a este incidente, hubo cortes de circulación en la vialidad mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. En tanto, una grúa llevó la unidad afectada a un corralón.

Las autoridades competentes ya investigan las circunstancias del accidente, mientras que familiares fueron notificados del hecho.

Por otro lado, la Coordinación de Protección Estatal atendió a un ciclista que fue atropellado por un automóvil en calles de la ciudad de Puebla.

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El paciente recibió atención en el lugar y posteriormente quedó a cargo de su familiar y bajo resguardo de peritos de la Policía Municipal.

Con información de Cristóbal Lobato.

MCS