Accidentes

Muere Hombre en Accidente Vial Debajo del Puente del Periférico Ecológico de Puebla

José Luis impactó su vehículo contra una señalética cuando circulaba a la altura del Boulevard Clavijero en la colonia Escritores de la capital poblana

Muere hombre en accidente vial en el puente del Periférico Ecológico de PueblaMuere hombre en accidente vial en la ciudad de Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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Un hombre pierde la vida tras impactar su vehículo contra una señalética en debajo del puente en el Periférico Ecológico.

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