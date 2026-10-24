Policía Salva a Adulto Mayor de Morir en Incendio en Guadalajara

Un policía de Guadalajara rescató a un hombre de la tercera edad en situación de calle durante un incendio en una vivienda improvisada ubicada en un terreno baldío de la colonia Lagos de Oriente. El oficial utilizó una manguera de jardinería para combatir las llamas y logró sacar al hombre, quien se encontraba atrapado en el lugar.

A través del número de emergencias 911 se recibió el reporte de un incendio en una vivienda improvisada sobre el cruce de la avenida Presa Osorio y Geógrafos, en la colonia Lagos de Oriente.

A su llegada, los uniformados encontraron el fuego totalmente propagado, mientras los bomberos aún no arribaban al sitio. Desde el interior del terreno se escuchaban los gritos del hombre, quien intentaba escapar de las llamas.

Ante la situación, el oficial pidió una manguera de jardinería a los vecinos y comenzó a combatir el fuego hasta que tuvo la oportunidad de ingresar, sacar al hombre cargándolo y ponerlo a salvo.

Minutos más tarde, bomberos de Guadalajara llegaron al lugar para terminar de sofocar las llamas.

Hazar Rosales, comandante de la Policía de Guadalajara, explicó que encontraron a una persona en el interior del predio y lograron rescatarla sin lesiones.

Al ser cuestionado sobre si utilizó una manguera para combatir el fuego, el comandante respondió: “Sí, con una sola manguera; en este caso, se hace lo que tenemos con los recursos que tenemos”.

Para descartar lesiones por inhalación de humo, el hombre en situación de calle fue revisado por paramédicos de la Cruz Verde, quienes confirmaron que se encontraba ileso.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio, aunque no se descarta que haya sido provocado.