Accidentes

Policía Salva a Adulto Mayor de Morir en Incendio en Guadalajara

El oficial pidió una manguera de jardinería a los vecinos y comenzó a combatir el fuego hasta que logró sacar al hombre y ponerlo a salvo

Hombre queda atrapado en incendioUn policía salvó al adulto mayor. Foto: N+

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Un policía héroe en Guadalajara salva a un adulto mayor de un incendio usando solo una manguera de jardinería

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