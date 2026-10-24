Accidentes

Colapso de Puente Colgante Deja a Tres Trabajadores Lesionados en Puebla

Cuerpos de emergencias arribaron a la comunidad de Dos Ríos en Hueytamalco, para atender a los lesionados identificados como Amado, Paulino y Marcela

Tres trabajadores lesionados tras el desplome de un puente colgante en Puebla.Tres trabajadores caen a un río tras el desplome de un puente colgante en Puebla. Foto: Facebook Visita Tlapacoyan

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Tres trabajadores caen al río tras el desplome de un puente colgante en Dos Ríos en Hueytamlalco, Puebla; la comunidad pide mantenimiento en la estructura

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