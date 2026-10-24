Colapso de Puente Colgante Deja a Tres Trabajadores Lesionados en Puebla

Un puente colgante colapsó mientras tres trabajadores intentaban cruzarlo en la comunidad de Dos Ríos en el municipio de Hueytamalco, Puebla.

Momentos de tensión se vivieron en la zona luego de que los afectados cayeran al cauce del río empedrado, por lo que se dio aviso al número de emergencias 9-1-1.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil quienes atendieron a los lesionados de manera coordinada con autoridades de San José Acateno y de la Policía Municipal de Hueytamalco.

Los trabajadores que cayeron al río tras el colapso del puente el viernes 23 de octubre fueron identificados como Amado 'N' de 50 años de edad, originario de Tacotalpa, quien resultó con lesiones en los tobillos; Paulino 'N' de 32 años de edad oriundo de Montecelli, quien también presentó heridas en los tobillos, y Marcela 'N' de 53 años de edad, residente de Tlacuilolapa, quien presentó una lesión importante en la cadera.

Derivado a las lesiones provocadas por la caída desde gran altura, los tres lesionados recibieron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fueron trasladados al Hospital General de Teziutlán.

Hasta el momento el estado de salud de los implicados se reporta estable, no obstante, el accidente dejó indignación en la comunidad pues cuestionaron a las autoridades sobre el mantenimiento del puente colgante que diariamente usa la población.

Los habitantes exigen que se revisen continuamente estas estructuras para detectar algún deterioro a tiempo y prevenir accidentes como este, el cual pudo terminar como tragedia.

Además, urge la colocación de un puente firme en la comunidad de Dos Ríos para poder cruzar hacía sus trabajos por lo que esperan que su atención sea lo más pronto posible para no afectar sus vías de comunicación.

Con información de N+

MCS