Detienen a Dos Menores por Narcomenudeo en Cajeme, Sonora ; Uno Tenía Ficha de Búsqueda Activa

Por la presunta comisión de delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, dos adolescentes fueron detenidos en Cajeme, entre ellos Francisco Daniel “N”, de 16 años, quien contaba con una ficha de búsqueda activa desde el 4 de julio de 2026 en Hermosillo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la detención se llevó a cabo el 21 de octubre pasado, en la colonia Casa Real, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional observaron a dos adolescentes presuntamente intercambiando envoltorios de plástico por dinero en efectivo con una persona que se encontraba a bordo de una motocicleta.

Refiere que, al ver la presencia militar, los dos jóvenes intentaron huir a pie, mientras que el tercer involucrado escapó en el vehículo; tras darles alcance les encontraron diversos envoltorios con marihuana, así como con "crystal", además de dinero en efectivo.

Detalla que el segundo adolescente detenido fue identificado como José Rafael “N”, de 15 años, y ambos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en procuración de justicia para niñas, niños y adolescentes.