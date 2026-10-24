Seguridad

Detienen a Dos Menores por Narcomenudeo en Cajeme, Sonora ; Uno Tenía Ficha de Búsqueda Activa

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en procuración de justicia para niñas, niños y adolescentes

Detienen a Dos Menores por Narcomenudeo en Cajeme, Sonora ; Uno Tenía Ficha de Búsqueda ActivaDetienen a Dos Menores por Narcomenudeo en Cajeme, Sonora. Foto: FGJES

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