Sociedad

Trabajadores del IMSS Marchan en Tamaulipas para Exigir Congreso Extraordinario

Los principales reclamos son la falta de medicamentos e insumos médicos, la insuficiencia de personal y las demandas de mejores condiciones laborales

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Protestas en Matamoros: IMSS ofrece aumento salarial del 8%, pero un sector exige más y un Congreso Extraordinario.

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