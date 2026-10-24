Trabajadores del IMSS Marchan en Tamaulipas para Exigir Congreso Extraordinario

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exigieron la realización de un congreso extraordinario para revisar la representación sindical nacional, además de denunciar presuntas injusticias y actos de intimidación laboral.

Durante la protesta de este sábado, una enfermera general señaló que los empleados están cansados de las condiciones que enfrentan y pidió a su organización sindical atender sus demandas, sin que el personal tema posibles represalias o la apertura de actas administrativas.

La inconforme explicó que la solicitud de un congreso extraordinario, aseguró, está contemplada en los estatutos sindicales y en el marco que rige la relación laboral, por lo que rechazó que se trate de una exigencia improvisada.

Indicó que en ese encuentro se podría votar por la representación sindical nacional y evaluar si los trabajadores cuentan con un liderazgo que atienda sus necesidades.

La enfermera también defendió las prestaciones que actualmente recibe el personal del IMSS, al señalar que son resultado de las luchas de generaciones anteriores y que, por ello, buscan conservarlas y mejorar sus condiciones de trabajo.

Reconoció que algunos ciudadanos cuestionan las prestaciones y beneficios del personal de salud, pero afirmó que estos derechos no fueron otorgados de manera gratuita, sino que se consiguieron mediante la organización y la lucha sindical.

Finalmente, pidió a la población conocer las condiciones en las que laboran los trabajadores del instituto y comprender que, aunque representan la primera línea de atención, también enfrentan dificultades para canalizar las necesidades de los pacientes ante otras áreas e instituciones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció un aumento salarial global del 8% para sus trabajadores, luego de las negociaciones con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La propuesta contempla un incremento del 4% directo al salario tabular y otro 4% correspondiente a la ayuda para renta de casa habitación.

Sin embargo, un sector disidente del sindicato manifestó su inconformidad con el acuerdo y mantiene la exigencia de un incremento directo al salario del 10%. Entre sus demandas también se encuentra la realización de un Congreso Nacional Extraordinario, con el objetivo de abordar temas relacionados con los derechos laborales y la representación sindical.