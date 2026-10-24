Sociedad

Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue el Sismo Este Sábado? Epicentro y Magnitud, Según SSN

En las últimas horas se han registrado eventos sísmicos en la República; conoce las actualizaciones de temblor en México

Temblor Hoy en MéxicoSe registró un sismo a 74 kilómetros de Mapastepec, Chiapas. Foto: SSN
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