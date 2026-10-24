Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue el Sismo Este Sábado? Epicentro y Magnitud, Según SSN

En las últimas horas se han registrado varios sismos superiores a magnitud 4.0. En N+ te damos todos los detalles del temblor hoy 24 de octubre 2026 en México, incluyendo epicentro y magnitud de los últimos reportes del Sismológico Nacional (SSN).

¿Dónde fue el temblor hoy 24 de octubre 2026 en México?

La mañana de este sábado 24 de octubre 2026 se registró un sismo de magnitud 4.2, con epicentro localizado a 74 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a las 06:27, con una profundidad de 26 km.

Durante la madrugada, se registró un movimiento de magnitud 4.7, localizado a 90 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El evento se registró a la 1:31.

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¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías: