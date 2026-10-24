Pago de Pensión IMSS e ISSSTE Noviembre 2026: Estas Personas Tendrán Depósito Adelantado y Doble

Como sucede mes con mes, las personas jubiladas recibirán el pago de su pensión correspondiente a noviembre 2026, ya sea que hayan cotizado con el IMSS o el ISSSTE, pero en esta ocasión habrá un pago doble y fechas específicas de la dispersión.

Luego de las dudas surgidas en los últimos días respecto a los cambios en la Modalidad 40 y las opciones de retiro con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puede que hayan surgido preguntas para las y los pensionados, pero lo primero que deben saber es que su pago se mantiene en los términos establecidos previamente.

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¿Cuándo se realizan los pagos de la Pensión IMSS e ISSSTE de noviembre 2026?

Para las y los pensionados de alguno de los dos institutos, los pagos mensuales de su retiro se realizan algunos días antes de que termine el mes anterior o en los primeros días hábiles del mes, dependiendo de la institución y del calendario.

Desde que comienza el año, tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como el IMSS dan a conocer las fechas de pago de pensión, con el fin de que las y los derechohabientes puedan conocer qué día recibirán su depósito e, igualmente, este se hace con regularidad el primer día del mes, para que dispongan de su dinero para sus gastos a lo largo de las semanas de ese periodo.

Para el mes de noviembre 2026, que es el siguiente pago, las fechas del depósito de su mensualidad regular son las siguientes, de acuerdo con cada instituto:

Pensión ISSSTE: 30 de octubre 2026.

Pensión IMSS: 2 de noviembre 2026.

¿Quiénes y cuándo recibirán depósito doble en noviembre 2026?

El segundo depósito de la Pensión IMSS e ISSSTE 2026 lo recibirán todos los derechohabientes que tienen derecho al pago del aguinaldo o reciben este año con año, como los jubilados bajo el régimen 73 en el Seguro Social.

Dentro de este grupo de jubilados, los que podrán disponer de esta prestación primero son los jubilados del IMSS, pues se espera que el pago del aguinaldo se realice junto al pago del mes.

Para los pensionados del ISSSTE, el depósito de la primera parte del aguinaldo 2026 caerá en la primera quincena de noviembre.

Las fechas quedarán así: