Internacional

Detienen a Migrante Mexicano por Decapitar una Estatua con un Mazo en Virginia

Miguel Alonso Maldonado Soriano entró de manera ilegal a Estados Unidos en 1999, informó el Departamento de Seguridad Nacional

Miguel Alonso Maldonado Soriano, de 27 años, atacó una estatua en VirginiaMiguel Alonso Maldonado Soriano, de 27 años, atacó una estatua en Virginia. Foto: DHS

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