Detienen a Migrante Mexicano por Decapitar una Estatua con un Mazo en Virginia

El migrante mexicano Miguel Alonso Maldonado Soriano, de 27 años, fue detenido luego de vandalizar el Monumento a Iwo Jima en Quantico, Virginia.

El atacante terminó decapitando la cabeza de uno de los soldados de metal que conforman el monumento ubicado a las afueras de la Base del Cuerpo de Marines de Quantico.

Según los reportes de las autoridades, el migrante seguía golpeando la estatua cuando llegó la Policía del Condado de Prince William para detenerlo.

El agresor fue identificado como Miguel Alonso, un indocumentado originario de México, quien es acusado de daños a la propiedad y allanamiento de morada con intención de causar daños.

"Su historial delictivo incluye un arresto en el condado de Stafford por allanamiento de morada en 2022", detalla un boletín del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos.

Ante el hecho, el secretario Markwayne Mullin calificó al migrante como un "ser despreciable" tras atacar un monumento de "nuestros valientes marines, decapitando una de las estatuas con un mazo".

Informó que durante el gobierno de Barack Obama se le otorgó el estatus DACA (2014), programa que aplazaba temporalmente la deportación de jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos sin documentos cuando eran niños.

Su permiso fue renovado durante la administración de Joe Biden; sin embargo, en la actualidad esa medida expiró.

“Criminales como éste que, claramente odian a Estados Unidos, no tienen cabida en nuestro país. Jamás debemos permitir que la historia de nuestra gran nación sea destruida por inmigrantes ilegales que no tienen ningún respeto por nuestro país ni por nuestros valores. Este criminal pronto se enfrentará a la justicia”, dijo Mullin.

Se sabe que Maldonado Soriano ingresó a la Unión Americana en 1999, sin que se conozca la fecha y el lugar de entrada.

Con información de N+

ICM