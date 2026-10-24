Difunden Imágenes que Revelan la Dimensión de la Riña en Penal de Mazatlán

Imágenes que se difundieron, revelan la magnitud de la riña registrada dentro del penal de El Castillo en Mazatlán, registrada el 8 y 9 de octubre pasado.

Decenas de internos yacen heridos en el piso, mientras cuerpos de auxilio los atienden. También elementos de Policía Estatal y elementos federales revisan el sitio.

Fernando Leyva, de Bomberos Veteranos de Mazatlán, Sinaloa, indicó:

“Prácticamente lo que estaban haciendo en ese pasillo se convirtió en un hospital tipo pues como lo vemos en las películas, lo más impactante fue ver al menor baleado”.

En el video se observa a elementos de Bomberos Veteranos, una organización de rescate ciudadano que tiene base en el poblado de El Castillo, donde se ubica el penal. El comandante Fernando Leyva y sus compañeros fueron de los primeros en llegar.

“Para empezar sí fue algo impactante, algo fuerte, fueron muchas personas lesionadas de diferente tipo, había también personas golpeadas, pero esas no hubo necesidad de trasladarlos”, señaló.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Difunden Imágenes de Instantes Posteriores a Riña en Penal de Mazatlán

Este viernes se reveló que director del penal, Enrique Mora García fue separado de su cargo mientras se realizan las investigaciones internas.

Al respecto, Graciela Domínguez, gobernadora de Sinaloa, indicó:

“Se le va a separar temporalmente, está en proceso”.

Mora García estaba al frente de este penal desde septiembre de 2025.

Sinhué Téllez, secretario de Seguridad de Sinaloa precisó:

“Estamos en un proceso de investigación interna, pero va a ser un hecho para que se permitan las investigaciones, va a ser removido el director del penal para que se puedan llevar a cabo las investigaciones del órgano interno de control de la Secretaría y por personal de la fiscalía y que no haya ninguna interrupción en estas investigaciones”.

Según datos de autoridades federales, la riña se dio entre internos pertenecientes al Cártel de Sinaloa, específicamente de las facciones de 'Los Chapitos' y 'Los Mayos'.

Por los enfrentamientos de ambos días oficialmente hubo 16 heridos y 12 muertos, entre ellos Eduardo Jhonatan Martínez Larios, alias ‘Owen’, hermano de Oscar Luciano Martínez Larios 'El Casco', lugarteniente de 'Los Chapitos' en el sur de Sinaloa.

Entre las víctimas hubo un menor de 2 años que se encontraba en visita familiar con su papá.

Sobre esta situación Graciela Domínguez, gobernadora de Sinaloa, indicó:

“Desde el primer momento se atendió a todos los familiares. Particularmente de parte de la Comisión de Víctimas a la familia, a la mamá del niño que ha fallecido, pero a todos los familiares se les ha dado seguimiento”.

Tras estas riñas se anunció por parte de la Federación que se construirá un nuevo penal de máxima seguridad en Sinaloa, ubicado en Culiacán. Autoridades ya visitaron el terreno, rumbo a Villa Juárez, para hacer trabajos preliminares.

Con información de Raymundo Pérez-Arellano.

LECQ