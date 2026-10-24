Seguridad

Difunden Imágenes que Revelan la Dimensión de la Riña en Penal de Mazatlán

Doce personas, entre ellas un menor de edad, murieron dentro del penal de El Castillo en Mazatlán, Sinaloa, durante dos jornadas consecutivas de violencia, el 8 y 9 de octubre

Instalaciones del Penal de El Castillo en Mazatlán.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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