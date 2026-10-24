Se Incendia Antigua Residencia de Campo de Hitler; Detienen a un Sospechoso

La policía alemana informó que detuvo a un sospechoso luego de que se registrara un incendio en el "Nido del Águila", antigua residencia de montaña de Adolfo Hitler en Baviera.

"Se detuvo temporalmente a una persona sospechosa", informó, luego de un comunicado en el que se indicaba que los bomberos encontraron la construcción "completamente en llamas".

El lugar en su momento fue la residencia de campo fuertemente fortificada del líder nazi, donde descansaba con su pareja Eva Braun y escribió parte del libro "Mi lucha".

Al lugar llegaron los servicios de emergencia a las 21:52 horas, hora local del viernes, y encontraron un gran incendio, informó la policía del sur de Alta Baviera.

Lisa Maier, portavoz policial, precisó que los bomberos tenían complicaciones para extinguir las llamas por su remota ubicación, a una altitud de 1,834 metros.

Dentro del edificio, los rescatistas no encontraron a nadie.

Maier añadió que aún no se dispone de información sobre la causa del incendio, aunque indicó que la investigación de la policía judicial está en curso.

La "Kehlsteinhaus" construida entre 1937 y 1938 cerca de Berchtesgaden, formaba parte de la "zona prohibida del Führer".

El edificio sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial sin sufrir daños.

Se utiliza como restaurante desde 1952 y cuenta con una exposición que recorre la historia de la casa.

Con información de AFP.

LECQ