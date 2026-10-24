Internacional

Se Incendia Antigua Residencia de Campo de Hitler; Detienen a un Sospechoso

El lugar en su momento fue la residencia de campo fuertemente fortificada del líder nazi, donde descansaba con su pareja Eva Braun

Incendio en antigua casa de Hitler.Humo y llamas tras un incendio en antigua residencia de Hitler, en Berchtesgaden, Baviera. Foto: Vía Reuters

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