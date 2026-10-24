Francia, Lista para Nueva Jornada de Protestas: Habrá 70 Mil Policías y Gendarmes

En París, Marsella y Lyon, se autorizaron finalmente las marchas previstas contra el encarecimiento de la vida y para apoyar a los estudiantes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos.

Sin embargo, las fuerzas del orden, que para esta jornada de protestas a nivel nacional tendrán en las calles a 70 mil policías y gendarmes, comenzaron desde muy temprano a dispersar manifestaciones no autorizadas.

Para ello, empezaron este sábado a dispersar con gases lacrimógenos concentraciones no autorizadas en Francia, que vive nuevas protestas sociales de chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos.

La razón es por que muchos de los desórdenes de la semana pasada se produjeron durante manifestaciones no autorizadas, que intentaron también acercarse a lugares estratégicos como los turísticos Campos Elíseos.

El movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, prevé unas 500 manifestaciones y acciones en 86 rotondas, 21 gasolineras, dos depósitos de petróleo, 33 estaciones de tren, tres puertos, 17 puentes y 17 peajes, según un mapa publicado en su sitio web.

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"Seremos intransigentes", subrayó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, al anunciar el dispositivo policial conformado por agentes, unidades de élite policiales y soldados de la misión de vigilancia Sentinelle.

Estos efectivos estarán respaldados por vehículos blindados de la Gendarmería, helicópteros, drones, entre otros equipos que usarán en caso de que se den disturbios como los ocurridos la semana pasada, donde salieron a las calles entre 550 mil y 800 mil personas.

Y es que el gobierno del presidente Emmanuel Macron, que abandonará el poder en mayo, está bajo presión para evitar nuevas escenas de caos como las vividas la semana pasada, muy comentadas por dirigentes extranjeros.

Previendo algún escenario violento, blindados de la Gendarmería protegen este sábado el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, y la Asamblea Nacional, en París; así como el Arco del Triunfo.

Por su parte, los museos parisinos del Louvre, Orsay y Picasso y la Ópera de París cerraron excepcionalmente.

Mientras que muchos negocios protegieron sus vitrinas con tablas de madera, mientras que otros comercios prefirieron no abrir. Algunos más dijeron que protegerán ellos mismos a sus locales.

Además de Francia, importantes manifestaciones están previstas este sábado en Albania, Italia y España, en un contexto de movilización de la juventud, preocupación por el poder adquisitivo e impopularidad de los gobiernos.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, instó a estos países a respetar el derecho a manifestarse y a dar prioridad a la "desescalada" en las operaciones policiales.

ICM