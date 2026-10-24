Internacional

Francia, Lista para Nueva Jornada de Protestas: Habrá 70 Mil Policías y Gendarmes

Las autoridades aprobaron marchas en tres grandes ciudades del país, aunque se esperan que en otras a pesar de la restricción, los manifestantes se movilicen

Uno de los 70 mil efectivos de seguridad que seguirán la protesta en FranciaUn total de 70 mil efectivos de seguridad vigilarán las protestas en Francia. Foto: Reuters

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