Agenda de Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 24 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 6 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 30 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

La colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrará a las 12:00 horas en la Plaza Tlaxcoaque, en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo rodarán a las 19:30 horas del Parque Recreativo Francisco I. Madero, en avenida Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza a un destino por definir.

The Kings Biker’s rodarán a las 20:00 horas del Estadio Olímpico Universitario, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán con destino a Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

Ciclistas rodarán a las 16:00 horas de la Fuente de San Pedro Tláhuac, en Francisco I. Madero 141, colonia San Miguel a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ