Seguridad

Sonora se Suma al Paro Nacional de Transportistas el Próximo Lunes

La movilización tiene como propósito exigir mayor seguridad, denunciar extorsiones y cobros excesivos

Sonora se Suma al Paro Nacional de Transportistas el Próximo LunesSonora se Suma al Paro Nacional de Transportistas el Próximo Lunes. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+