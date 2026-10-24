Sonora se Suma al Paro Nacional de Transportistas el Próximo Lunes

La delegación Sonora de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, informó que se sumará al paro nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de octubre para exigir mejores condiciones de seguridad en carreteras.

Precisó que en el estado el paro dará inicio entre las 09:00 y las 10:00 de la mañana por tiempo indefinido, y se llevará a cabo en las salidas norte y sur de Hermosillo, además de otros municipios, sin bloquear carreteras.

Señala que la movilización pacífica tiene como propósito exigir mayor seguridad, denunciar extorsiones y cobros excesivos, así como exponer el rechazo a recortes en estímulos fiscales.

En Sonora se contempla la participación de alrededor de 120 empresas de autotransporte de carga.