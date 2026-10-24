Habitantes de la Zona de Oblatos Preparan Manifestación por Falta de Agua Este Sábado

Vecinos de Guadalajara bloquearon calles en dos puntos distintos del municipio durante la tarde del sábado para exigir el restablecimiento del suministro de agua potable. Los manifestantes, provenientes principalmente de colonias del oriente de la ciudad, denunciaron interrupciones de más de 15 días y exigieron un servicio de calidad.

La primera movilización reunió a unas 30 personas, en su mayoría habitantes de la colonia La Esperanza, quienes se concentraron sobre la avenida Circunvalación Belisario Domínguez.

Josefina, vecina de Santa Cecilia, señaló que el suministro mediante pipas es insuficiente para cubrir sus necesidades. “Las pipas vienen y nos dan poquita agua, no tenemos en qué echar agua”, comentó.

El segundo bloqueo, integrado por alrededor de 50 personas, se registró en el cruce de Juan Pablo II e Himno, en la zona de Oblatos.

Los vecinos denunciaron la falta de agua durante más de 15 días. Armando, habitante de la colonia La Esperanza, aseguró que la interrupción del servicio se ha prolongado durante gran parte del mes.

“Tenemos 24 días desde que empezó el mes que no tenemos ni una gota de agua”, declaró.

En ambas movilizaciones destacó el apoyo de automovilistas que transitaban por las zonas afectadas, quienes hicieron sonar sus cláxones en señal de respaldo a las exigencias de los manifestantes.

Los vecinos solicitaron claridad sobre el calendario de rotación del suministro y una solución a la falta de agua que afecta a distintas colonias del oriente de Guadalajara.