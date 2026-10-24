Sociedad

Habitantes de la Zona de Oblatos Preparan Manifestación por Falta de Agua Este Sábado

Los afectados señalan que van más de 15 días sin agua y sus actividades diarias se están viendo interrumpidas por la falta de servicio

Marcha por agua dignaHabitantes se reúnen para exigir agua digna. Foto: N+

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Habitantes de Oblatos, San Andrés, Talpita y colonias aledañas contemplan cerrar la avenida Javier Mina, en Guadalajara

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