Sociedad

¿Hay Rodada del Terror Hoy en CDMX? Esta Fecha Salen las Motos por el Día de Muertos 2026

Llega una nueva edición de la popular Rodada del Terror en CDMX, como parte de las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos 2026

La Rodada del Terror es hoy en CDMX fechas del evento de motos por el Día de Muertos 2026La Rodada del Terror 2026 llega a finales de octubre en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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