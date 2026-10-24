¿Hay Rodada del Terror Hoy en CDMX? Esta Fecha Salen las Motos por el Día de Muertos 2026

Los eventos de Día de Muertos continúan este fin de semana y eso hace que mucha gente se pregunte si la Rodada del Terror se lleva a cabo hoy sábado 24 de octubre 2026 en la Ciudad de México (CDMX). Para salir de dudas, te decimos cuándo es esta actividad de motos en la capital del país, para conmemorar el Halloween y el Día de Muertos.

Si no sabes qué hacer este sábado y domingo, en una nota ya te dejamos la lista de eventos por el Día de Muertos en CDMX para este 24 y 25 de octubre 2026. También te contamos de una vez qué día se piden dulces en México, pues está la duda de si los dan el 31 de octubre, el 1 o el 2 de noviembre.

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¿Qué eventos de Día de Muertos hay este 24 y 25 de octubre en CDMX?

Este fin de semana dos actividades se roban los reflectores en la capital del país, para conmemorar una de las fechas más significativas para México. El sábado 24 de octubre se realiza el Paseo Nocturno en la zona centro de la Ciudad de México, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro.

Para las personas que desean asistir pero no cuentan con una bicicleta, en una nota ya te dijimos dónde van a prestar bicis para realizar dicha actividad. Además, Ecobici compartirá viajes de hasta una hora por el recorrido nocturno.

Para el domingo 25 de octubre se tiene contemplado el desfile de catrinas, donde previamente ya te contamos a qué hora inicia la mega procesión en la CDMX y la ruta por donde va a pasar el recorrido por el Día de Muertos.

¿Cuándo es la Rodada del Terror 2026 en CDMX?

El evento de motos está contemplado para realizar el sábado 31 de octubre 2026, fecha en que se celebra el Halloween. Durante el recorrido se espera que haya espectáculo de bengalas de humo y pirotecnia, para darle ese toque especial a la noche.

La Rodada del Terror inicia a las 20:00 horas de la noche, tiempo del centro, del próximo sábado. Habrá diferentes puntos de reunión, pero la idea es llegar al Ángel de la Independencia de la CDMX.

AO