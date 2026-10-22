Ecobici Compartirá Viajes de Hasta 1 Hora en Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX

La Secretaría de Movilidad de la capital del país anunció que Ecobici, el sistema de bicicletas públicas compartidas, se sumará al Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en la CDMX con viajes de hasta una hora.

Bajo el concepto "Pedaleando con recuerdos", el próximo sábado 24 de octubre los capitalinos podrán disfrutar de actividades de movilidad, arte y tradición, de las 18:00 a las 22:00 horas, en el marco de esta celebración mexicana.

Si se desea unirse a esta actividad, pero no se tiene bicicleta, una opción es Ecobici en esta rodada, los usuarios con membresía estándar podrán hacer viajes de hasta 60 minutos, con 15 minutos adicionales a los 45 que regularmente se tienen, con la intención de facilitar la participación de más personas en el recorrido.

También con motivo del Día de Muertos, se presentó una salpicadera conmemorativa elaborada a mano con la técnica papercraft y digitalizada para incorporarse a las bicicletas del sistema.

En el recorrido, la rocola Ecobici acompañará a los asistentes con música para la ocasión y en las pantallas de las cicloestaciones habrá leyendas de edificios emblemáticos y sitios 'embrujados' en la capital del país.

Además, para facilitar la participación en el Paseo Nocturno Muévete en Bici por el Día de Muertos, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio a conocer que el 24 de octubre se permitirá el ingreso con bicicletas a las 12 líneas, en un horario de las 17:00 horas y hasta que finalice el servicio.

Los usuarios que entren con bicicleta se les pide aguardar la llegada del tren junto a la pared del andén, sin rebasar la línea amarilla que es de seguridad, dejar descender antes de abordar en el último vagón.

HVI