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Ofrendas de Día de Muertos en CDMX 2026: Ubicación y Horarios de Altares

Los altares podrán ser visitados del 29 de octubre al 2 de noviembre en distintas sedes

Los altares se instalarán en varios puntos de la CDMXFoto: Cuartoscuro | Archivo
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