Ofrendas de Día de Muertos en CDMX 2026: Ubicación y Horarios de Altares

Las celebraciones y actividades por el Día de Muertos 2026 ya comenzaron y en la ciudad se preparan los mejores eventos para que las personas de todas las edades disfruten de las tradiciones mexicanas, como los altares en honor a los difuntos.

Colocar una ofrenda es uno de los rituales más importantes para nuestra cultura, debido a que no solo se trata de poner los elementos esenciales como marca la creencia.

Durante el proceso se considera a la o las personas a las que está dedicado el altar. Entonces, la comida o bebida favorita, botanas, frutas, incluso colores o artículos relacionados con sus profesiones o pasiones son clave en el rito. Y todo se instala con esmero para recibirlos con amor y alegría.

El 1 y 2 de noviembre, en la mayoría de los hogares, centros de trabajo y recintos culturales, se colocan las ofrendas para darles la bienvenida tras su regreso del Mictlán. Los altares tienen un significado especial y cada una de sus partes es imprescindible.

Según la tradición y cosmovisión prehispánica, los pisos de la ofrenda simbolizan los planos que dividen el cielo, la tierra y el inframundo. El colorido papel picado representa la unión entre la vida y la muerte.

En tanto, el copal se usa para purificar al ambiente y alejar a los malos espíritus. Mientras que el cempasúchil se hace presente con un camino de flores que se extiende desde la entrada del inmueble hasta el altar, su función es guiar a las almas con su fuerte aroma y brillante color. También simbolizan la luz, el amor y la generosidad.

Debido a que el agua es considerada como elemento de vida, se coloca en las ofrendas porque se creía que los difuntos llegaban sedientos después del largo viaje. El pan de muerto en sus diferentes formas también se hace presente en la ofrenda de Día de Muertos.

Otros elementos importantes son la sal, que sirve de purificación, y las veladoras, las cuales sirven para iluminar el regreso del más allá y significan fe y esperanza.

En la celebración por Día de Muertos en CDMX, los visitantes podrán encontrar una gran diversidad de altares. El principal estará ubicado en el Zócalo, donde habrá una calavera Catrina de más de 32 metros de altura que busca romper el récord Guinness.

¿Dónde estarán las ofrendas por Día de Muertos en CDMX?

Sin embargo, en otros puntos de la ciudad habrá otros altares comunitarios, los cuales podrán visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre en las Utopías de la ciudad. Estas son las sedes para ver las ofrendas de Día de Muertos en CDMX:

Utopía Meyehualco, ubicada en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa. Horarios: martes a domingo de 08:00 a 20:00 horas.

Utopía Cen Tlalli Oyamel. Localizada en Av. Ojo de Agua, San Bernabé Ocotepec, Huayatla, La Magdalena Contreras. De martes a domingo de 09:00 a 20:00 horas.

Utopía Milpa Alta en Villa Milpa Alta, Centro, Milpa Alta. De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Utopía Tláhuac ubicada en la Av. Tláhuac (Zona de equipamiento / Bosque de Tláhuac). El horario de atención es de martes a domingo de 06:00 a 20:00/21:30 horas según la sección.

Utopía Centili Topilejo en Gaviota 72, San Miguel Topilejo, Tlalpan. Abierta de martes a domingo de 08:00 a 20:00 horas.

En la Utopía La Heroica, localizada en Av. Ing. Eduardo Molina S/N, 20 de Noviembre, Venustiano Carranza. El horario de martes a domingo de 08:00 a 20:00 horas.

También habrá altares en la Utopía Parque Japón, ubicada en Rómulo O'Farrill 143, Parque las Águilas, Álvaro Obregón. De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 horas.

Utopía Ceylán, localizada en Calle Norte 45, esquina con Blvd. Ferrocarriles y Av. Ceylán, Euzkadi, Azcapotzalco. Abre de martes a domingo de 07:00 a 20:00 horas.

En la Utopía Elena Poniatowska Amor, en la Av. Miguel Hidalgo 128, San Lucas, Coyoacán. Aquí los horarios sujetos a la programación institucional de la Alcaldía Coyoacán y actividades culturales en el recinto.

Otro altar por Día de Muertos 2026 estará en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. En Eje Central Lázaro Cárdenas S/N, Tlatelolco; el espacio público abierto las 24 horas.

En la Gustavo A. Madero, en la Utopía Los Galeana. Al interior del Deportivo ubicado en Av. 416, San Juan de Aragón VII Secc., Gustavo A. Madero. El acceso general en horario diurno a partir de las 7:00 horas de lunes a domingo.

Finalmente, en la Utopía Mixihuca localizada en Viad. Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco. El horario de visita es de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas.

EPP